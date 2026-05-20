Prima pagină » Știri externe » Patriarhul Kirill, tot mai aproape de sancțiuni europene după schimbarea guvernului de la Budapesta

Patriarhul Kirill, tot mai aproape de sancțiuni europene după schimbarea guvernului de la Budapesta

Ungaria a transmis că este pregătită să permită Uniunea Europeană să îl sancționeze pe Patriarhul Kirill, unul dintre cei mai apropiați susținători religioși ai Kremlinului, după ani în care fostul premier Viktor Orbán a blocat această decizie invocând libertatea religioasă, transmite Euronews.
Patriarhul Kirill, tot mai aproape de sancțiuni europene după schimbarea guvernului de la Budapesta
Sursa foto: Vladimir Gerdo/TASS via ZUMA Press
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 12:56, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit Euronews, noul guvern de la Budapesta, condus de Péter Magyar, încearcă să se distanțeze de politica veto-urilor practicate de Orbán în relația cu Bruxelles-ul și Rusia. Diplomați europeni spun că ambasadorii statelor membre vor discuta săptămâna aceasta un nou „mini-pachet” de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar include aproximativ zece persoane și mai multe nave din așa-numita „flotă fantomă” folosită de Moscova pentru a evita restricțiile occidentale asupra exporturilor de petrol. Patriarhul Kirill este acuzat de Bruxelles că a susținut public invazia Rusiei în Ucraina și că a promovat propaganda Kremlinului încă din 2022. În acel moment, Ungaria lui Orbán a blocat includerea sa pe lista de sancțiuni.

Noul guvern ungar schimbă tonul față de Rusia

Márton Hajdu, apropiat al premierului Péter Magyar și președinte al comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul Ungariei, a declarat pentru Euronews că noul executiv nu va mai folosi veto-ul pentru a proteja interese private. „Măsurile care ar afecta stabilitatea economică a Ungariei sunt inacceptabile. Dar în cazurile în care fostul guvern a folosit statul pentru înțelegeri private, mă aștept ca noul guvern să nu mai blocheze eforturile comune ale UE de a crește presiunea asupra Rusiei”, a spus Hajdu.

„Flota fantomă” a Rusiei, în centrul noilor sancțiuni

Pe lângă persoane apropiate Kremlinului, UE vrea să lovească și navele din „shadow fleet”, rețeaua de petroliere utilizată de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale. Aceste nave sunt suspectate că navighează sub pavilioane false, folosesc asigurări neconforme și participă inclusiv la operațiuni de sabotaj sau activități considerate riscante pentru mediu. În ultimele luni, autoritățile din Franța, Suedia și Polonia au interceptat mai multe nave suspecte.

Bruxelles-ul vrea sancțiuni mai rapide

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a cerut accelerarea sancțiunilor împotriva „flotei fantomă”, fără a mai aștepta marile pachete economice negociate luni întregi. „De îndată ce identificăm aceste nave, le vom sancționa”, a declarat Kallas luna trecută.  Pe fondul schimbării de putere de la Budapesta, Bruxelles-ul analizează și modificarea regulilor privind reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei. În prezent, acestea trebuie prelungite la fiecare șase luni, ceea ce îi oferea lui Orbán posibilitatea de a amenința constant cu veto-ul. UE ia acum în calcul extinderea perioadei la un an pentru a reduce blocajele politice.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Putin și Xi deschid summitul de la Beijing după vizita lui Trump în China: Conducta „Puterea Siberiei 2” și războiul din Ucraina, printre temele-cheie
Gandul
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Un arhitect explică dezvoltarea haotică și traficul de coșmar din București. Bogdan Fezi: „Suntem mai rău ca acum 100 de ani”
Libertatea
Ecuația ciorbei. Câte lingurițe de sare trebuie să pui, în funcție de câți litri de apă ai folosit
CSID
De la 1 iulie se introduce o nouă taxă de drum. Pentru anumite vehicule se va plăti un tarif de peste 60 de lei/100 km
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia