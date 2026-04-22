Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că primește cele 90 de miliarde de euro. Kaja Kallas: Sperăm că toate obstacolele au fost eliminate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intenționează să participe fizic la summitul Uniunii Europene, care are loc joi, în Ayia Napa, pentru a se asigura că împrumutul de 90 de miliarde de euro va fi deblocat.

Blocajul Ungariei, pe cale să fie depășit

Împrumutul a fost convenit de liderii europeni încă din decembrie, dar a fost blocat ulterior de premierul ungar, Viktor Orbán, după ce Ucraina a oprit livrările petrolului rusesc către Ungaria prin conducta Druzhba, care traversează teritoriul ucrainean.

Kievul a susținut că o stație de pompare a fost distrusă într-un atac rusesc, în timp ce Budapesta a acuzat Ucraina că a oprit fluxul. Între timp, Orbán – care a pierdut alegerile, dar rămâne temporar în funcție – a anunțat că Ungaria va renunța la veto dacă livrările de petrol sunt reluate. Ambasadorul Ungariei la UE urmează să confirme această poziție.

Zelenski schimbă planul

Inițial, Zelenski urma să intervină prin videoconferință la cina informală a liderilor europeni, însă și-a schimbat planul. Potrivit surselor citate de Financial Times, liderul ucrainean vrea să discute direct cu șefii de stat și de guvern pentru a obține atât deblocarea împrumutului de 90 de miliarde de euro, cât și progrese în procesul de aderare la UE.

„Nu vreau să deochi”, a declarat Kaja Kallas, întrebată dacă disputa este încheiată. „Sperăm că toate obstacolele au fost acum eliminate”.

Zelenski forțează aderarea

Chiar dacă problema finanțării pare să fie aproape rezolvată, aderarea Ucrainei la UE rămâne controversată.

Zelenski a declarat, după o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că este „pe deplin justificat” să fie deschise capitolele de negociere pentru aderare.

Cu toate acestea, mai multe state membre, inclusiv Franța și Germania, resping ideea unei proceduri accelerate și susțin doar acordarea unor beneficii limitate, de tip „semi-aderare”, fără a ocoli criteriile stricte de intrare în blocul comunitar.

În acest context, se așteaptă ca discuțiile dintre liderii europeni, programate pe litoralul cipriot, să fie deosebit de tensionate.