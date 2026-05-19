Primul drum extern al lui Péter Magyar, spre Polonia. Budapesta încearcă relansarea relațiilor cu UE

Premierul Ungariei, Péter Magyar, începe marți prima sa deplasare oficială în străinătate, în Polonia. Discuțiile cu Donald Tusk se vor concentra pe energie, Ucraina, fondurile europene și cooperarea regională.
Nițu Maria
19 mai 2026, 09:24, Știri externe
Premierul Ungariei, Péter Magyar, începe marți o vizită oficială de două zile în Polonia, acesta fiind primul său turneu extern de la preluarea mandatului, relatează TVP World, care citează Reuters.

Este o vizită extrem de importantă pentru Magyar, pentru că reprezintă încercarea noului lider de la Budapesta de a apropia din nou Ungaria de direcția pro-europeană.

Acesta se va întâlni miercuri cu premierul polonez Donald Tusk, politicianul care a readus la putere în Polonia, în 2023, o coaliție pro-europeană și care a reușit să refacă relațiile cu Bruxelles-ul, deblocând miliarde de euro suspendate din cauza disputelor privind statul de drept.

Modelul politic al lui Donald Tusk este văzut de mulți ca o direcție pe care Péter Magyar încearcă să o urmeze acum, după victoria sa obținută în aprilie împotriva fostului premier Viktor Orbán.

La acel moment, Donald Tusk a descris rezultatul alegerilor drept o lovitură împotriva „guvernării autoritare” și un semn al schimbării politice din Europa Centrală.

Relațiile dintre Polonia și Ungaria s-au deteriorat într-o mare măsură în ultimii ani, mai ales din cauza pozițiilor opuse privind războiul din Ucraina.

Un oficial al guvernului polonez a declarat că actuala vizită este văzută drept „o resetare simbolică” după o perioadă în care contactele dintre cele două state au fost aproape înghețate.

„Este foarte clar că doresc să restabilească relațiile cu Polonia la un nivel foarte bun. Acestea sunt, aș spune, gesturi care arată o revenire la cele mai bune tradiții ale unor legături bilaterale puternice.”, a spus oficialul.

Vizita lui Péter Magyar va include mai multe orașe din Polonia, de la Cracovia, în sud, până la Varșovia și portul baltic Gdańsk.

Luni, premierul ungar a anunțat că va merge cu trenul spre Varșovia, folosind „o linie feroviară de mare viteză construită cu finanțare UE – de «Bruxellesul malefic»”, care a fost o ironie la adresa discursului anti-UE promovat ani la rând de Viktor Orbán.

Peter Magyar a explicat că printre prioritățile sale din timpul mandatului este dezvoltarea unei conexiuni feroviare rapide între Varșovia și Budapesta în viitorul cel mai apropiat.

În cadrul deplasării, premierul ungar este însoțit de mai mulți miniștri importanți, printre care ministrul de externe Anita Orbán, ministrul economiei și energiei István Kapitany, ministrul transporturilor și investițiilor David Vitezy și ministrul apărării Romulusz Ruszin-Szendi.

„Domeniile de responsabilitate ale miniștrilor participanți modelează în mod natural direcția discuțiilor”, a declarat Magyar.

Energia va fi una dintre principalele teme de pe agenda întâlnirilor din aceasta săptămână. Noul lider ungar a promis că țara va renunța la dependența de energia rusească până în 2035.

„Aceasta este o problemă prioritară pentru ambele țări, criza petrolului fiind o provocare majoră”, a afirmat premierul ungar.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, Polonia intenționează să ofere Ungariei acces la gaz natural lichefiat din SUA printr-un nou terminal GNL din Gdańsk, care ar urma să devină operațional în 2028.

Pe lângă energie, reprezentanții celor două state vor discuta și despre sprijinul pentru Ucraina, precum și despre viitorul cooperării în cadrul Grupului de la Vișegrad.

