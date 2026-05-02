Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk, apel adresat țărilor NATO, după anunțul SUA privind retragerea soldaților din Germania: Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă

Donald Tusk, apel adresat țărilor NATO, după anunțul SUA privind retragerea soldaților din Germania: Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă

Premierul polonez Donald Tusk a lansat sâmbătă un apel în rândul țărilor membre NATO, spunând că principalul pericol pentru comunitatea transatlantică nu vine de la duşmani externi, ci din dezintegrarea Alianţei Nord-Atlantice. Mesajul său vine după ce Statele Unite au anunțat că vor retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.
Donald Tusk, apel adresat țărilor NATO, după anunțul SUA privind retragerea soldaților din Germania: Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă
Premierul Poloniei, Donald Tusk. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 mai 2026, 20:58, Știri externe

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis sâmbătă un mesaj țărilor membre NATO, după ce Statele Unite au anunțat că vor retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

Premierul polonez a avertizat că principalul pericol pentru comunitatea transatlantică nu vine de la duşmani externi, ci din dezintegrarea Alianței.

„Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre. Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă”, se arată în mesajul publicat de Donald Tusk pe X.

NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA privind Germania

Potrivit The Guardian, purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a declarat sâmbătă că alianța „colaborează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind prezența militară în Germania”, lăsând de înțeles faptul că anunțul retragerii a fost un act unilateral, fără o coordonare semnificativă sau chiar deloc cu aliații europeni ai Washingtonului.

La începutul săptămânii, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Washingtonul este „umilit” de iranieni în contextul negocierilor de pace. În replică, Trump l-a criticat pe cancelarul german, spunând că acesta „nu știe despre ce vorbește”, iar la scurt timp a avansat scenariul retragerii trupelor americane.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor