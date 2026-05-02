Donald Tusk, apel adresat țărilor NATO, după anunțul SUA privind retragerea soldaților din Germania: Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis sâmbătă un mesaj țărilor membre NATO, după ce Statele Unite au anunțat că vor retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania.

„Cea mai mare amenințare la adresa comunității transatlantice nu o reprezintă dușmanii săi externi, ci dezintegrarea continuă a alianței noastre. Trebuie să facem tot ce este necesar pentru a inversa această tendință dezastruoasă”, se arată în mesajul publicat de Donald Tusk pe X.

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 2, 2026

NATO încearcă să „înțeleagă detaliile” după decizia SUA privind Germania

Potrivit The Guardian, purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a declarat sâmbătă că alianța „colaborează cu SUA pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind prezența militară în Germania”, lăsând de înțeles faptul că anunțul retragerii a fost un act unilateral, fără o coordonare semnificativă sau chiar deloc cu aliații europeni ai Washingtonului.

La începutul săptămânii, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Washingtonul este „umilit” de iranieni în contextul negocierilor de pace. În replică, Trump l-a criticat pe cancelarul german, spunând că acesta „nu știe despre ce vorbește”, iar la scurt timp a avansat scenariul retragerii trupelor americane.