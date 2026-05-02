Tensiuni între Spania și Israel. Activiștii reținuți de Guvernul Netanyahu au început greva foamei

Saif Abukeshek, un bărbat de origine palestiniană, cu dublă cetățenie, spaniolă și suedeză, a fost reținut, sâmbătă, în Israel, pentru a fi interogat, împreună un alt bărbat din Brazilia, numit Thiago Ávila. Cei doi activiști, care se află într-un centru de detenție din portul israelian Ashkelon, au început greva foamei în urma unor presupuse bătăi aplicate de autoritățile israeliene.

Zeci de alți activiști au fost reținuți de paza de coastă greacă în urma acțiunii israeliene și duși pe insula Creta.

„Este vorba de o reținere ilegală în apele internaționale, în afara jurisdicției autorităților israeliene. I-am spus clar acest lucru omologului meu israelian”, a declarat José Manuel Albares, ministrul spaniol al Externelor, într-un interviu radio, citat de Associated Press.

Cei doi bărbați ar fi fost bătuți în timpul interogatoriilor

Cei doi bărbați reținuți în Israel se află în greva foamei, după ce aceștia au fost bătuți în repetate rânduri în timpul detenției, potrivit Centrului Juridic pentru drepturile Minorităților Arabe din Israel (Adalah).

„Adalah susține că tratamentul aplicat celor doi activiști, inclusiv izolarea, legarea prelungită a ochilor și bătăile fizice, constituie o încălcare gravă a dreptului internațional”, a declarat grupul.

Ministerul de Externe al Israelului a precizat, într-o postare pe rețele sociale că cei doi cetățeni erau interogați pentru pe fondul suspiciunii de legături cu Hamas. Ministerul israelian a declarat că celor doi cetățeni li s-au acordat vize consulare.

Sánchez a cerut eliberarea cetățeanului spaniol

Vineri, premierul spaniol Pedro Sánchez i-a reproșat omologului israelian, că reținerea activiștilor reprezintă „o încălcare a dreptului internațional”, cerând totodată și eliberarea cetățeanului spaniol.

„Cerem eliberarea cetățeanului spaniol care a fost reținut ilegal de Guvernul Netanyahu”, a declarat Sánchez, în cadrul unui eveniment public.