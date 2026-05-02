Un bărbat a fost arestat în Austria după ce s-a descoperit otravă pentru șoareci în mâncarea pentru bebeluși

Acum două săptămâni, s-a constatat că un borcan cu piure de morcovi și cartofi conținea otravă, ceea ce a determinat producătorul HiPP să retragă de pe piață o gamă întreagă de produse, potrivit BBC.

Un total de cinci borcane contaminate au fost recuperate în siguranță în Austria, Republica Cehă și Slovacia înainte de a putea fi consumate.

Ziarul austriac Die Presse a relatat că un e-mail prin care se cerea suma de 2 milioane de euro nu a fost observat de HiPP decât după expirarea termenului limită pentru plata răscumpărării.

Directorul general al firmei germane a declarat pentru ziar că mesajul, care acorda companiei șase zile pentru a plăti suma, a fost trimis pe 27 martie la o adresă de e-mail verificată o dată la două-trei săptămâni.

Arestarea a fost anunțată sâmbătă de poliția din Burgenland. Purtătorul de cuvânt Helmut Marban a declarat pentru BBC că nu pot fi dezvăluite alte detalii privind suspectul sau circumstanțele arestării sale, deoarece ancheta este în curs.

Autoritățile consideră că cel puțin încă un borcan otrăvit se află încă în circulație și au emis îndrumări privind modul de recunoaștere a borcanelor alterate.

Consumatorii au fost îndemnați să fie atenți la capacele deteriorate sau deschise, la lipsa sigiliului de siguranță, la mirosul neobișnuit sau alterat sau la un autocolant alb cu un cerc roșu pe fundul borcanului de sticlă.

Agenția austriacă pentru sănătate și siguranță alimentară a avertizat părinții ai căror copii au consumat produsele acestei mărci să consulte un medic dacă aceștia prezintă semne de sângerare, slăbiciune extremă sau paloare.