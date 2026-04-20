HiPP retrage din magazine mâncare pentru bebeluși, alterate cu otravă de șobolani. Suspiciune de sabotaj în mai multe țări

Producătorul de alimente pentru bebeluși HiPP a retras de pe rafturile magazinelor mai multe produse după ce probe luate în Austria, iar ulterior în Slovacia și Cehia, au indicat prezența în borcane a unui tip de otravă pentru șobolani.
Maria Miron
20 apr. 2026, 07:21, Știri externe

Autoritățile cred că substanța a fost introdusă în borcanele de 190 de grame, cu piure de morcovi și cartofi pentru bebeluși de 5 luni, vândute în magazinele lanțului SPAR din Austria. Prima probă pozitivă, care a declanșat alerta, a fost identificată sâmbătă.

HiPP: produsele au plecat din fabrică „în stare perfectă”

Compania respinge ideea unei probleme de producție și indică un posibil act intenționat.

„Retragerea de la raft a produselor nu se datorează niciunui defect de produs sau de calitate din partea noastră. Borcanele au părăsit fabrica HiPP în stare perfectă”, au transmis reprezentanții companiei, citați de Associated Press. „Retragerea este legată de un act criminal aflat în prezent în ancheta autorităților”.

Produsele au fost retrase și în alte țări

Ca măsură de precauție, compania a decis să scoată de pe piață toate borcanele de mâncare pentru bebeluși vândute în magazinele SPAR din Austria, inclusiv din rețelele EUROSPAR, INTERSPAR și Maximarkt. Clienții pot primi rambursarea integrală chiar și fără bon fiscal.

În paralel, comercianții din Slovacia și Cehia au scos de la vânzare toate produsele HiPP de acest tip, extinzând măsurile de siguranță la nivel regional. Un client a semnalat că un borcan părea să fi fost manipulat, însă nimeni nu a consumat produsul.

Semnele care pot indica un borcan modificat

Poliția austriacă avertizează că produsele suspecte ar putea avea un autocolant alb cu un cerc roșu pe fundul borcanului.

Alte indicii includ capace deteriorate sau deja deschise, un miros neobișnuit ori alterat și lipsa zgomotului specific („pop”) la prima deschidere.

Ce conține otrava și când apar simptomele

Otrava de șobolani conține, de regulă, bromadiolonă, un anticoagulant care împiedică coagularea sângelui, potrivit autorităților sanitare austriece.

Ingerarea poate provoca sângerări la nivelul gingiilor sau nasului, apariția de vânătăi sau sânge în scaun. Simptomele nu apar imediat, ci între două și cinci zile după consum.

Autoritățile tratează cazul ca posibil act de sabotaj și continuă investigațiile pentru a stabili cum au fost alterate produsele și dacă există și alte borcane afectate.

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Aparatele electrocasnicele care trebuie scoase din priză după fiecare utilizare. Sunt „vampiri energetici” și încarcă facturile cu 5-10%
Gandul
Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România
Cancan
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Prosport
Ministrul transporturilor, afaceri cu unul din șefii Academiei Infractorilor: numele lui Ciprian Șerban apare pe trei contracte dintr-un mare dosar instrumentat de DIICOT
Libertatea
Care este cea mai sănătoasă smântână din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
CSID
Fotoreportaj din China: Mașinile pe care Europa nu le vede și de ce piața auto de acolo surprinde total
Promotor