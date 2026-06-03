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Trei state europene se luptă azi să intre în Consiliul de Securitate al ONU. Cine are șanse

Trei țări din Europa se luptă pentru cele două locuri în Consiliul de Securitate al ONU iar cursa este deosebit de strânsă.
Trei state europene se luptă azi să intre în Consiliul de Securitate al ONU. Cine are șanse
Sorina Matei
03 iun. 2026, 17:37, Știri externe
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Germania dorește să revină în Consiliul de Securitate al ONU. Adunarea Generală a ONU va lua decizia în această după amiază. Trei țări se luptă pentru cele două locuri – iar cursa împotriva concurentei, Austria, este deosebit de strânsă.

Votul în cadrul Adunării Generale a ONU este așteptat să înceapă după amiază iar întrebarea presei de la Berlin este dacă „motorul economic al Europei” va primi un loc nepermanent în Consiliul de Securitate pentru 2027 și 2028.

Pentru acest lucru este necesară o majoritate de două treimi din cele 193 de state membre. Portugalia și Austria sunt ceilalți candidați, așa că se așteaptă un vot strâns. Votul ar putea fi deosebit de strâns, în special împotriva vecinului Germaniei, Austria.

Consiliul de Securitate al ONU este format din cinci membri permanenți: China, SUA, Rusia, Franța și Regatul Unit. Doar aceștia au drept de veto. 

Celelalte zece locuri sunt ocupate de celelalte state membre ale ONU pentru mandate de doi ani. Un astfel de loc nepermanent promite țării respective o influență și o greutate internațională mai mari.

Cinci dintre aceste locuri sunt în prezent supuse alegerilor, două dintre ele pentru grupul regional „Europa Occidentală și altele”, care include Germania.

Ministrul de externe Wadephul se află într-un turneu la New York

Ministrul german de externe, Johann Wadephul (CDU), a făcut campanie pentru o candidatură germană la New York înainte de vot. El și-a exprimat încrederea, declarând la radioul Deutschlandfunk că există o „simpatie fundamentală pentru Germania”. De la reunificare, Germania a încercat să recâștige un loc în Consiliul de Securitate al ONU la fiecare opt ani. Până acum, acest lucru a avut întotdeauna succes; Germania a ocupat șase mandate ca membru nepermanent, cel mai recent în 2019 și 2020.

Alegerile pentru Consiliul de Securitate sunt secrete. Dacă o singură țară primește suficiente voturi în primul tur, ar putea exista mai multe runde de vot.

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