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Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria

Într-o casă aproape idilică din Austria Inferioară, anchetatorii au făcut o descoperire șocantă. Corpul mumificat al unei persoane în vârstă era zidit într-un perete la intrarea în pivniță. Pensionara ar fi împlinit în curând 100 de ani.
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Sorina Matei
03 iun. 2026, 17:53, Social
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Trupul unei femei, care urma să împlinească 100 de ani, a fost găsit zilele trecute în Münchendorf, în Austria Inferioară.

Poliția și pompierii au ajuns la fața locului după ce rudele femeii au început să o caute în Viena. Ușa casei a trebuit să fie spartă. Câinii care detectează drogurile la acțiunile Poliției au lătrat chiar lângă zidul casei, în apropierea intrării în pivniță. Acolo, polițiștii au descoperit trupul putred al femeii, mumificat, ascuns în spatele unui zid de cărămidă.

Primarul orașului Münchendorf, Doris Kirstorfer (53), a declarat: „Este un incident tragic. Doamna avea o a doua casă aici. Reședința ei principală este la Viena. Departamentul de pompieri voluntari din Münchendorf a fost chemat să ajute la deschiderea ușii.”

Procurorul din Viena, Nina Bussek, a anunțat că există o anchetă în curs și au dispus o autopsie pentru a afla cum și de când este moartă femeia.

Anchetatorii susțin că trupul a stat în zid destul de mult timp. Ei spun că nu există semne de crimă. Anchetatorii pleacă de la ipoteza unei morți naturale. Acum, ei trebuie să stabilească de ce trupul a fost zidit în casă și cine este responsabil pentru acest lucru.

Conform presei austriece, anchetatorii caută acum cu insistență fiul femeii decedate, pe care doresc să-l interogheze ca martor. Poliția a aflat că băiatul locuiește în străinătate.

Potrivit rapoartelor, Poliția suspectează o fraudă în privința plăților sociale: moartea femeii în vârstă ar fi putut fi ascunsă mult timp pentru ca fiul să continue să-i încaseze pensia.

În Austria, frauda în domeniul asigurărilor sociale se pedepsește cu amenzi sau închisoare de la șase luni la zece ani, în funcție de gravitate.

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