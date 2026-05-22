Soldații austrieci vor putea să își prindă părul în coc sau coadă. Decizia se aplică atât la femei, cât și la bărbați

O nouă directivă adoptată de Ministerul Apărării al Austriei permite soldaților să își prindă părul în coc sau coadă. Decizia se va aplica atât la femei, cât și la bărbați.
Sursa foto: Mediafax Foto
Ioana Târziu
22 mai 2026, 20:06, Știri externe
O nouă directivă internă adoptată de Ministerul Apărării al Austriei va permite soldaților austrieci să poarte părul prins în coc sau coadă, arată AFP.

Decizia, după ce un ofițer a refuzat să se tundă

Decizia vine după ce un ofițer a depus plângere, deoarece a fost amendat cu 3.000 de euro din cauza refuzului de a se tunde.

Ministerul Apărării a justificat pedeapsa invocând necesitatea unui „aspect uniform și a menținerii ordinii”. Însă, Curtea Constituțională a respins argumentul, declarând că regulile sunt valabile pentru toată lumea.

Potrivit noilor măsuri adoptate, „toți soldații trebuie” să poarte părul „în așa fel încât să nu le obstrucționeze câmpul vizual”.

Părul lăsat liber nu trebuie să atingă uniforma

Totuși, coafura trebuie să rămână discretă, „atât ca formă, cât și culoare”, mai arată sursa. Cât despre părul lăsat desfăcut, acesta nu trebuie să atingă uniforma. 

Părul mai lung „trebuie legat la spate și, dacă lungimea permite, purtat într-un coc la ceafă, legat sau împletit”, se precizează în directivă.

Femeile aveau voie și înainte să poarte părul prins. Interdicția bărbaților de a face același lucru a fost considerată discriminare.

