Iranul a prezentat Statelor Unite un plan pentru a pune capăt războiului „pe toate fronturile”, inclusiv în Liban

Tasnim, citat de Al Jazeera, raportează că SUA au solicitat un armistițiu cu un termen limită de două luni, dar Iranul a insistat că problemele trebuie rezolvate în termen de 30 de zile și că accentul ar trebui pus pe „încheierea războiului”, mai degrabă decât pe prelungirea armistițiului.

Planul în 14 puncte al Iranului include garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane din vecinătatea Iranului, ridicarea blocadei navale, deblocarea activelor înghețate ale Iranului, ridicarea sancțiunilor și încetarea războiului „pe toate fronturile”, inclusiv în Liban.

Iranul așteaptă un răspuns din partea SUA la propunerea sa.