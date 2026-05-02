Peru a deschis o anchetă după ce cetățeni ar fi fost traficați să lupte în războiul Rusiei din Ucraina

Rudele persoanelor despre care se presupune că au fost victime ale traficului de persoane au declarat că cei dragi au primit oferte de muncă înșelătoare pentru a lucra ca agenți de pază sau în alte funcții în Rusia, însoțite de promisiuni de recompense financiare, potrivit The Kyiv Independent.

Odată ajunși în Rusia, recruții ar fi fost forțați să participe la operațiuni de luptă în cadrul războiului pe scară largă împotriva Ucrainei.

Parchetul specializat în infracțiuni de trafic de persoane din Lima, Peru, a deschis o anchetă preliminară privind „presupusa infracțiune împotriva demnității umane, mai precis sub forma traficului de persoane și a traficului de persoane agravat”, a transmis guvernul.

Procurorul principal Rocio Gala Galvez va conduce, de asemenea, un grup de lucru format din înalți funcționari din cadrul guvernului și al forțelor de ordine, pentru a coordona acțiunile menite să abordeze riscurile care îi afectează pe peruvieni în Rusia.

Cetățenii sunt îndemnați să rămână vigilenți

Parchetul a îndemnat publicul să rămână vigilent în privința ofertelor de muncă care ar putea ascunde exploatarea și s-a angajat să continue eforturile în vederea repatrierii eventualelor victime ale traficului de persoane din rândul cetățenilor peruvieni.

Moscova recrutează luptători străini din țările în curs de dezvoltare încă de la începutul invaziei sale pe scară largă din 2022, adesea atrăgând recruții cu promisiuni de salarii mari, beneficii și cetățenie rusă.

Au fost documentate, de asemenea, rapoarte privind constrângerea forțată și presiunea nejustificată în cadrul recrutării străinilor.

Agenția de informații militare a Ucrainei, cunoscută sub acronimul ucrainean HUR, a raportat pe 28 aprilie că Moscova se pregătește să recruteze cel puțin 18.500 de străini în Forțele Armate ale Rusiei în 2026.

Potrivit Centrului de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război, Ucraina a identificat 27.407 cetățeni străini care luptă pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei, la 30 martie, față de peste 18.000 în noiembrie, Moscova recrutându-i din cel puțin 135 de țări.

Nord-coreenii reprezintă cel mai mare contingent de luptători străini care luptă pentru Rusia, a transmis agenția.