Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, își reafirmă sprijinul pentru „războiul sfânt” al Rusiei în Ucraina

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a reafirmat sprijinul Phenianului pentru invazia Rusiei în Ucraina, promițând să ajute Moscova să obțină victoria în „războiul său sfânt”, a relatat luni presa de stat.
Sursa: X
Laurentiu Marinov
27 apr. 2026, 09:46, Știri externe

Declarație conducătorului nord-coreean vine în contextul în care o serie de înalți oficiali ruși au vizitat Phenianul în ultimele zile, inclusiv ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, care s-a întâlnit duminică cu Kim Jong-un, potrivit Le Figaro.

Coreea de Nord „va sprijini pe deplin, ca întotdeauna, politica Federației Ruse care vizează apărarea suveranității naționale, a integrității teritoriale și a intereselor de securitate ”, i-a spus Kim Jong-un lui Andrei Belousov, potrivit agenției de știri nord-coreene KCNA. Liderul și-a exprimat „convingerea că armata și poporul rus vor obține, fără îndoială, victoria în acest război sacru și drept”.

Cele două părți au indicat că au discutat despre consolidarea legăturilor militare, Andrei Belousov precizând că Moscova este pregătită să semneze un plan de cooperare pentru perioada 2027-2031. Kim Jong-un, Andrei Belousov și președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, au participat, de asemenea, la inaugurarea unui memorial în onoarea soldaților nord-coreeni uciși în Ucraina. Ceremonia a inclus un concert, focuri de artificii și un survol aerian.

Aproximativ 2.000 de nord-coreeni au fost uciși în conflict

Publicul a fost mișcat de reprezentările „bătăliilor sângeroase” , dar și ale „luptelor corp la corp care sfidează moartea și ale exploziilor eroice, sinucigașe, alese fără ezitare de tinerii soldați”, a relatat KCNA. Coreea de Nord a trimis mii de soldați, precum și rachete și muniții, pentru a sprijini Rusia în războiul său împotriva Ucrainei. Coreea de Sud estimează că aproximativ 2.000 de nord-coreeni au fost uciși în conflict.

În schimb, potrivit experților, Coreea de Nord primește ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și resurse energetice din partea Rusiei, ceea ce permite Phenianului să ocolească sancțiunile internaționale severe impuse programelor sale nucleare interzise. În 2024, cele două țări au semnat un tratat militar care obligă fiecare stat să ofere asistență militară „fără întârziere” în cazul unui atac împotriva celuilalt

Sondaj: Unde petreci minivacanța de 1 Mai?
G4Media
Ilie Bolojan pune presiune pe Parlament: 9 legi decisive pentru a nu pierde miliardele din PNRR
Gandul
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Cancan
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport
Răsturnare de situație în dosarul judecătoarei drogate Ana Maria Chirilă. Tocmai argumentele pentru care fostul soț vrea s-o despartă de copii ar putea să-i aducă o pedeapsă penală mai blândă
Libertatea
Cu ce ar trebui să înlocuim carnea de porc. Soluția de compromis a medicului Vlad Ciurea
CSID
Incidente alarmante cu șoferi seniori. Șofer de 70 de ani răstoarnă mașina în Pitești, altul de 75 merge 22 de KM pe contrasens
Promotor