Tusk cere ca Polonia să fie inclusă în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina

Absența lui Tusk de la discuțiile de la Londra a provocat întrebări la Varșovia, pe fondul temerilor că Polonia ar putea fi marginalizată, scrie Reuters.

„Sunt foarte prudent în privința ideilor apărute în Europa Occidentală privind inițierea cât mai rapidă a unui fel de dialog sau conversație cu președintele rus Vladimir Putin în legătură cu Ucraina”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

Polonia este unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în războiul declanșat de Rusia, oferind Kievului sprijin financiar și militar. În același timp, Varșovia a devenit unul dintre statele NATO cu cele mai mari cheltuieli pentru apărare.

Într-o declarație comună transmisă duminică, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron au salutat apelul lui Zelenski pentru încheierea războiului și propunerea privind un dialog direct între Ucraina și Rusia, cu participarea activă a Statelor Unite și a Europei.

Tusk și-a exprimat nemulțumirea și față de formatul „E3”, care reunește Marea Britanie, Franța și Germania, dar nu include alți aliați europeni importanți ai Ucrainei.

„Am vorbit cu premierul Giorgia Meloni care nu este încântată de existența acestui format”, a spus Tusk. „Orice înțelegeri la care Polonia nu participă nu vor fi obligatorii pentru Polonia”.

Tusk a spus că o reuniune privind Ucraina va avea loc în „zilele următoare” și va include Polonia și Italia, alături de Marea Britanie, Germania și Franța.