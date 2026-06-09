Președintele Poloniei va decide la „momentul potrivit” asupra retragerii unei decorații acordate lui Zelenski

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, urmează să decidă „la momentul potrivit” dacă va retrage președintelui ucrainean Volodimir Zelenski cea mai înaltă distincție de stat, după ce va primi avizul unui organism consultativ prezidențial, a anunțat luni purtătorul său de cuvânt.

Potrivit Kyiv Post, discuțiile au pornit de la o decizie luată de Zelenski luna trecută, când a semnat un decret prin care o unitate a Forțelor de Operațiuni Speciale ale Ucrainei a fost numită după „Eroii UPA”.

Aceasta este o referință la Armata Insurgentă Ucraineană, care este considerată o forță naționalistă implicată în masacre asupra polonezilor în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Decizia a creat mari probleme între Varșovia și Kiev, în ciuda faptului că Polonia este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei de la începutul invaziei rusești din 2022.

În acest context, președintele Nawrocki, descris ca naționalist cu pregătire în istorie, a cerut consiliului să analizeze dacă Zelenski ar trebui să mai păstreze distincția.

„Consiliul Ordinului Vulturul Alb și-a prezentat opinia președintelui Karol Nawrocki, care va lua o decizie la momentul potrivit”, a declarat purtătorul de cuvânt Rafal Leśkiewicz pe platforma X, după reuniunea consiliului.

Ordinul Vulturul Alb i-a fost acordat lui Zelenski pe 5 aprilie 2023 de către președintele de atunci, Andrzej Duda, pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru susținerea democrației și securității în Europa.

O eventuală retragere a medaliei ar reprezenta o posibilă rupere a relațiilor diplomatice dintre cele două țări.

Procedura și cadrul legal

Conform legislației poloneze, președintele poate iniția procedura de retragere a Ordinului Vulturul Alb, după consultarea consiliului, în cazul în care un beneficiar nu mai este considerat demn de distincție.

Deși președintele are autonomie în acordarea ordinelor, experții susțin că o eventuală retragere ar necesita contrasemnătura premierului Donald Tusk.

Astfel, Nawrocki are baza procedurală pentru a merge mai departe, însă rămâne neclar dacă decizia va fi aprobată, având în vedere că Tusk ar prefera să evite escaladarea tensiunilor.

Interpretări și poziții diferite

Karol Nawrocki a susținut că onorarea UPA ar putea fi exploatată de propaganda rusească. De cealaltă parte, Zelenski a spus că denumirea unității are rolul de a restabili tradițiile istorice ale forțelor armate ucrainene.

Ministerul de Externe al Ucrainei a precizat că „doar Moscova beneficiază” de pe urma tensiunilor dintre cele două state și a cerut evitarea acestor dispute istorice care ar amplifica puterea agresiunii Rusiei.

Istoricii estimează că aproximativ 100.000 de civili polonezi au fost uciși între 1943 și 1945 în campanii de epurare etnică desfășurate de formațiuni naționaliste ucrainene, inclusiv UPA, pe teritoriile care astăzi aparțin vestului Ucrainei.