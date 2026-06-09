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Oficial! Bulgaria oprește ajutorul către Ucraina

Bulgaria nu va mai trimite arme Ucrainei, a anunțat marți ministrul apărării, Dimitar Stoyanov, marcând o schimbare majoră în poziția Sofiei față de sprijinul militar acordat Kievului.
Oficial! Bulgaria oprește ajutorul către Ucraina
Foto: Hepta
Gabriel Negreanu
09 iun. 2026, 15:51, Știri externe
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Decizia consolidează opoziția noului guvern bulgar față de sprijinul militar european pentru Ucraina, după victoria categorică obținută în alegerile parlamentare din aprilie de premierul Rumen Radev, considerat apropiat de pozițiile Moscovei. De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022, Bulgaria a trimis 13 pachete de ajutor către Kiev.

„Am arătat deja clar că războiul din Ucraina nu va fi rezolvat pe câmpul de luptă. Asistăm la un război de uzură, iar indiferent cât armament va fi acumulat, singurul rezultat este pierderea de vieți omenești. Este timpul să ne așezăm la masa negocierilor”, a declarat Stoyanov, într-o conferință de presă.

Radev, fost pilot militar, și-a invocat experiența din armată pentru a susține că Ucraina ar trebui să negocieze pacea cu Rusia. În luna mai, acesta a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol central în inițierea discuțiilor de pace.

Deși noul guvern de la Sofia a adoptat o poziție mai favorabilă Kremlinului, acesta a evitat până acum o confruntare deschisă cu Bruxellesul pe tema Ucrainei. Bulgaria, cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, depinde semnificativ de fondurile europene.

Pe lângă oprirea ajutorului militar pentru Ucraina, Stoyanov a prezentat și planul guvernului de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB, în linie cu angajamentele NATO asumate anterior de Radev.

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