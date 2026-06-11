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Kim Jong Un își reafirmă sprijinul pentru Rusia într-un mesaj adresat lui Putin de Ziua Națională a Rusiei

Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis vineri un mesaj de felicitare președintelui rus Vladimir Putin cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei, reafirmând sprijinul deplin al Phenianului pentru politicile interne și externe ale Moscovei.
Kim Jong Un își reafirmă sprijinul pentru Rusia într-un mesaj adresat lui Putin de Ziua Națională a Rusiei
sursă foto: Kristina Kormilitsyna / Sputnik
Petre Apostol
12 iun. 2026, 01:36, Știri externe
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Kim Jong Un a declarat că relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia se dezvoltă într-o alianță bazată pe tratatul de parteneriat strategic cuprinzător semnat de cele două state și a promis că țara sa va fi „întotdeauna alături” de Rusia, potrivit agenției oficiale nord-coreene KCNA.

Mesajul liderului nord-coreean evidențiază consolidarea cooperării dintre cele două state, într-un context în care legăturile bilaterale s-au intensificat semnificativ în ultimii ani.

Tot cu ocazia Zilei Naționale a Rusiei, sărbătorită pe 12 iunie, oficiali nord-coreeni și ruși au participat la ceremonii comemorative organizate la monumente și cimitire dedicate soldaților sovietici căzuți în luptă.

De asemenea, Ambasada Rusiei la Phenian a găzduit o recepție pentru reprezentanți de rang înalt ai regimului nord-coreean.

Relațiile dintre Moscova și Phenian au cunoscut o apropiere accentuată pe fondul războiului din Ucraina. Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud au acuzat în repetate rânduri Coreea de Nord că a furnizat Rusiei muniție de artilerie, rachete și alte echipamente militare pentru utilizare în conflict, acuzații negate de ambele guverne.

În iunie 2024, în timpul unei vizite efectuate de Vladimir Putin la Phenian, cele două țări au semnat un tratat de parteneriat strategic care prevede extinderea cooperării economice, politice și de securitate.

De asemenea, Rusia și Coreea de Nord au convenit construirea unui pod terestru care să lege direct cele două state. Infrastructura, a cărei inaugurare este programată pentru 19 iunie, ar putea facilita schimburile comerciale și conexiunile logistice dintre cele două țări.

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