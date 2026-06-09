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Xi Jinping anunță un „consens important” cu Coreea de Nord în urma vizitei liderului chinez la Phenian

Xi Jinping a declarat că a ajuns la un „consens important” cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, în cadrul vizitei sale oficiale în Coreea de Nord.
Xi Jinping anunță un „consens important” cu Coreea de Nord în urma vizitei liderului chinez la Phenian
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Yan Yan
Petre Apostol
10 iun. 2026, 02:29, Știri externe
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Într-un mesaj de mulțumire transmis miercuri, după vizita de două zile la Phenian, Xi Jinping a afirmat că cele două părți au „schimbat opinii aprofundate asupra unor probleme de interes comun” și au ajuns la o serie de înțelegeri comune, subliniind dorința de a consolida relațiile bilaterale, potrivit agenției de stat KCNA, citată de Reuters.

Liderul chinez a precizat că este dispus să colaboreze cu Kim Jong Un pe baza „intereselor fundamentale și pe termen lung”, pentru a consolida și dezvolta în continuare relațiile dintre cele două state și pentru a contribui la pacea și dezvoltarea regională și globală.

Potrivit presei de stat nord-coreene, vizita lui Xi a fost calificată drept un moment care marchează intrarea relațiilor bilaterale „într-o nouă etapă istorică”.

Cei doi lideri au discutat extinderea cooperării în domeniile politic, economic și cultural, precum și intensificarea comunicării strategice între guvernele lor.

Vizita, prima a lui Xi Jinping în Coreea de Nord din ultimii șapte ani, a inclus și ceremonii de omagiu la Turnul Prieteniei Sino-Coreene din Phenian, precum și vizite la instituții politice locale, potrivit surselor oficiale.

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