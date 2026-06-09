Xi Jinping anunță un „consens important” cu Coreea de Nord în urma vizitei liderului chinez la Phenian

Într-un mesaj de mulțumire transmis miercuri, după vizita de două zile la Phenian, Xi Jinping a afirmat că cele două părți au „schimbat opinii aprofundate asupra unor probleme de interes comun” și au ajuns la o serie de înțelegeri comune, subliniind dorința de a consolida relațiile bilaterale, potrivit agenției de stat KCNA, citată de Reuters.

Liderul chinez a precizat că este dispus să colaboreze cu Kim Jong Un pe baza „intereselor fundamentale și pe termen lung”, pentru a consolida și dezvolta în continuare relațiile dintre cele două state și pentru a contribui la pacea și dezvoltarea regională și globală.

Potrivit presei de stat nord-coreene, vizita lui Xi a fost calificată drept un moment care marchează intrarea relațiilor bilaterale „într-o nouă etapă istorică”.

Cei doi lideri au discutat extinderea cooperării în domeniile politic, economic și cultural, precum și intensificarea comunicării strategice între guvernele lor.

Vizita, prima a lui Xi Jinping în Coreea de Nord din ultimii șapte ani, a inclus și ceremonii de omagiu la Turnul Prieteniei Sino-Coreene din Phenian, precum și vizite la instituții politice locale, potrivit surselor oficiale.