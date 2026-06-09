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Xi Jinping și Kim Jong Un promit întărirea relațiilor China-Coreea de Nord la summitul de la Phenian

Președintele Chinei, Xi Jinping, și liderul nord-coreean Kim Jong Un au reafirmat luni la Phenian angajamentul de a aprofunda cooperarea bilaterală, în cadrul unui summit care marchează prima vizită a liderului chinez în Coreea de Nord după șapte ani.
Xi Jinping și Kim Jong Un promit întărirea relațiilor China-Coreea de Nord la summitul de la Phenian
sursă foto: Zhai Jianlan/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
09 iun. 2026, 03:26, Știri externe
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Xi Jinping a fost primit cu o ceremonie de amploare pe aeroportul internațional din Phenian, fiind întâmpinat de Kim Jong Un și de soția sa, Ri Sol Ju. Ceremonia a inclus gardă de onoare, mii de participanți, bannere, drapele și portrete ale celor doi lideri.

În cadrul discuțiilor, Xi a declarat că Beijingul este dispus să extindă cooperarea în domenii precum comerțul, agricultura, construcțiile și tehnologia. El a subliniat necesitatea consolidării cooperării strategice și a protejării intereselor de securitate ale ambelor state, potrivit presei de stat chineze, citată de Associated Press.

La rândul său, Kim Jong Un a afirmat că vizita lui Xi demonstrează caracterul „de neclintit” al relației bilaterale și a descris consolidarea prieteniei dintre cele două țări drept o „alegere strategică neschimbată” pentru Phenian.

Liderul nord-coreean a reiterat și sprijinul pentru principiul „o singură Chină”, referindu-se la poziția Beijingului privind Taiwanul, a transmis agenția oficială nord-coreeană KCNA.

Întâlnirea are loc pe fondul încercărilor Chinei de a-și reafirma influența asupra Coreei de Nord, într-un context regional marcat de tensiuni cu Statele Unite ale Americii și de apropierea Phenianului de Rusia. China rămâne principalul partener economic și diplomatic al Coreei de Nord. Analiștii spun că Beijingul ar putea folosi cooperarea extinsă ca instrument de influență în negocierile geopolitice mai largi.

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