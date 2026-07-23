China începe exerciții militare cu muniție reală în Strâmtoarea Taiwan

China a început joi un exercițiu militar cu muniție reală, desfășurat pe parcursul a două zile în anumite zone ale Strâmtorii Taiwan, a anunțat Administrația pentru Siguranță Maritimă din provincia chineză Fujian, scrie Reuters.

Potrivit autorităților chineze, exercițiile au loc în apropierea coastei Chinei și se desfășoară zilnic între orele 06:00 și 18:00, atât joi, cât și vineri.

Autoritățile maritime au instituit restricții de navigație în zonele vizate pe durata exercițiilor și au avertizat navele să evite perimetrul. Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Beijing și Taipei în Strâmtoarea Taiwan.