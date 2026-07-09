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China și Rusia își antrenează împreună flotele. Exerciții cu muniție reală în Marea Galbenă

China și Rusia desfășoară exerciții navale comune cu muniție reală în Marea Galbenă, în cadrul exercițiului militar „Joint Sea-2026”. Operațiunile includ misiuni de apărare aeriană, recunoaștere și salvare a submarinelor.
China și Rusia își antrenează împreună flotele. Exerciții cu muniție reală în Marea Galbenă
Militari chinezi la bordul unui crucișător rusesc/sursa foto: Xinhua
Maria Miron
09 iul. 2026, 12:49, Știri externe
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Nave militare ale Chinei și Rusiei au început joi exerciții cu muniție reală în largul orașului-port Qingdao, la Marea Galbenă.

Exercițiul „Joint Sea-2026” include antrenamente de recunoaștere, apărare aeriană și antirachetă, precum și operațiuni comune de căutare și salvare a submarinelor. Potrivit autorităților chineze, citate de Xinhua, manevrele se desfășoară în zone maritime bine stabilite anterior și reprezintă etapa pe mare a exercițiului.

Baschet înaintea manevrelor maritime

Programul a început luni și este împărțit în trei etape: reunirea navelor și a echipajelor participante, planificarea activităților în port și exercițiile desfășurate pe mare.

Înaintea exercițiilor pe mare, militarii chinezi și ruși au lăsat deoparte uniformele pentru un meci de baschet. Ulterior, au făcut schimb de experiență în domeniul salvării submarinelor.

China și Rusia, tot mai multe exerciții comune

Exercițiile „Joint Sea” sunt organizate aproape anual de China și Rusia și au devenit unul dintre cele mai importante programe de cooperare militară dintre cele două state.

În ultimii ani, manevrele s-au extins în mai multe zone maritime, inclusiv în Marea Japoniei, Marea Chinei de Est și Marea Chinei Meridionale.

Beijingul și Moscova și-au intensificat întreaga cooperare militară după invazia rusă în Ucraina, desfășurând în mod regulat exerciții navale și aeriene comune.

Urmărite cu atenție de Occident

Cele două țări susțin că aceste activități au un caracter defensiv și nu sunt îndreptate împotriva unui stat terț, însă ele sunt urmărite cu atenție de Statele Unite și de aliații acestora din regiunea Asia-Pacific.

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