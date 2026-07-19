Cum faci sport în siguranță pe caniculă. Recomandările specialiștilor pentru zilele cu temperaturi extreme

Temperaturile ridicate din timpul verii fac tot mai dificilă desfășurarea activităților fizice în aer liber. Specialiștii avertizează că efectele nu se limitează doar la disconfortul resimțit pe moment, potrivit BBC.

Pe termen lung, renunțarea la mișcare din cauza căldurii ar putea avea consecințe serioase asupra sănătății populației.

Un exemplu al provocărilor pe care le aduce canicula este și Cupa Mondială din 2026, organizată în Statele Unite, Canada și Mexic. Din cauza temperaturilor ridicate, jucătorii beneficiază de pauze suplimentare de hidratare, introduse la 22 de minute după începerea fiecărei reprize.

Să continui să alergi sau să joci fotbal pe o căldură extremă poate fi nu doar inconfortabil, ci și periculos, având în vedere că te expui riscului de insolație.

„Mersul pe jos, ciclismul, exercițiile fizice în aer liber și chiar rutinele zilnice, cum ar fi naveta pe jos, devin mai solicitante din punct de vedere fizic și mai puțin confortabile atunci când temperaturile sunt ridicate”, explică Christian García-Witulski, epidemiolog specializat în stilul de viață și mediu la Universitatea Pontificală Catolică din Argentina.

Potrivit unui studiu realizat de García-Witulski și colegii săi, reducerea activității fizice pe fondul schimbărilor climatice ar putea contribui la aproximativ 470.000-700.000 de decese premature în fiecare an până în 2050.

Fă mișcare mai devreme

Specialiștii spun că cea mai simplă soluție este schimbarea momentului în care sunt făcute exercițiile fizice. Dimineața devreme și seara sunt cele mai potrivite perioade ale zilei, când temperaturile sunt mai scăzute.

De asemenea, ai putea alege momentele în care zona în care îți place să faci mișcare se află la umbră, spre deosebire de momentele când este expusă direct și puternic la soare.

„Această diferență poate fi cu până la 12-15°C mai mare decât temperatura aerului la umbră”, spune Ollie Jay, directorul Centrului de Cercetare a Căldurii și Sănătății de la Universitatea din Sydney.

Nu doar temperatura contează, ci și umiditatea

Experții atrag atenția că umiditatea joacă și ea un rol la fel de important.

Principala modalitate prin care corpul tău pierde căldură este evaporarea transpirației de pe piele, proces care ajută la scăderea temperaturii corporale. Însă, în condiții de umiditate ridicată, acest proces este afectat, fiindcă evaporarea care îți răcește corpul scade.

„Există mai multă umiditate în aer și, prin urmare, forța motrice [evaporativă] este atenuată”, explică Ollie Jay.

Totodată, și circulația aerului este importantă. De aceea, exercițiile făcute în spații închise, unde ventilația este redusă, pot deveni mai solicitante decât cele desfășurate afară, într-un loc care este bine aerisit.

Mai puțin efort și mai multe pauze

În zilele foarte călduroase, cercetătorii recomandă reducerea intensității și duratei antrenamentelor. O plimbare mai scurtă sau exercițiile ușoare în interior pot fi variante mai sigure decât respectarea unei rutine obișnuite.

„Uneori, o plimbare mai scurtă dimineața sau puțină mișcare ușoară în interior sunt mai sigure și mai realiste decât încercarea de a respecta rigid aceeași rutină. Condițiile mai calde creează o presiune termică mai mare. Oamenii obosesc mai ușor, transpiră mai mult, se pot simți amețiți sau inconfortabili, adesea dorm mai prost, iar mișcarea zilnică devine pur și simplu mai puțin atrăgătoare și, în unele cazuri, mai puțin sigură”, spune García-Witulski.

Rebecca Stearns, specialistă în kinesiologie la Institutul Korey Stringer din cadrul Universității din Connecticut, recomandă ca pauzele să fie făcute în locuri răcoroase.

„Dacă puteți intra într-un mediu cu aer condiționat sau chiar doar la umbră cu apă rece și un ventilator, acordați-vă timp pentru a începe să vă răcoriți”, spune aceasta.

Răcorește-te mai inteligent

Pentru a te răcori în moduri mai eficiente, mulți oameni aleg să folosească pungi cu gheață sau comprese reci, însă acestea nu sunt întotdeauna cele mai bune soluții.

Rebecca Stearns explică faptul că, deși sunt foarte reci la atingere, acestea răcoresc doar o suprafață mică a corpului. Dar specialiștii recomandă scufundarea mâinilor și antebrațelor în apă rece sau turnarea apei pe corp.

„Dacă iei apă și o aplici pe suprafața pielii, iar apoi apa se evaporă, asta face de fapt treaba de a transpira fără a fi nevoie să transpiri”, explică Ollie Jay.

Acest proces permite organismului să direcționeze mai mult sânge către mușchi, ceea ce îmbunătățește aportul de oxigen în timpul efortului.

O altă metodă recomandată de experți este folosirea unui prosop rece și umed, pe care îl aplici succesiv pe brațe, picioare și trunchi.

Răcorește-te în prealabil

Și răcirea prealabilă a corpului înainte de a ieși afară este benefică. Studiile arată că scăderea temperaturii corporale înainte de efort oferă o rezervă termică mai mare înainte ca situația să devină periculoasă.

„O ușoară scădere a temperaturii corpului înainte de a te expune la căldură îți oferă un răgaz mai mare până când condițiile devin periculoase”, afirmă Stearns.

Acest lucru se poate realiza și prin consumul de amestec de gheață și lichid (apă cu gheață), metodă despre care s-a constatat că răcește corpul și îmbunătățește performanța în timpul efortului fizic.

Lasă-ți corpul să se adapteze

Creșterea graduală a intensității efortului fizic pe vreme caldă îi permite organismului să se adapteze la aceste condiții. Procesul se numește aclimatizare la căldură.

În general, explică Stearns, după șapte până la 14 zile de exerciții regulate efectuate pe căldură, temperatura internă a corpului în stare de repaus scade, rata transpirației crește, iar volumul plasmei sanguine se mărește.

„Apare o nevoie uriașă de flux sanguin. Iar sângele este, în cele din urmă, elementul care va susține și va asigura funcționarea tuturor acestor procese fiziologice în condiții de căldură”, afirmă ea.

Această adaptare ajută organismul să reacționeze mai bine, pentru că ajută atât la îmbunătățirea performanței, cât și la reducerea riscului de stres termic, adaugă ea.