UPDATE. Cod roșu în Capitală. Vijelii, averse și descărcări electrice

Update:

Meteorologii au emis și o avertizare Cod roșu pentru Capitală, valabilă până la ora 17.30.

Sunt prognozate vânt puternic, rafale de peste 90 km/h, averse torențiale, grindină de mici dimensiuni (1…3 cm) și frecvente descărcări electrice.

Știre inițială:

Meteorologii au emis duminică după-amiaza avertizări Cod portocaliu de furtună pentru municipiul București și pentru județul Ilfov.

În aceste zone sunt anunțate averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70…80 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2…3 cm).

Avertizarea vizează municipiul București și județul Ilfov.

Codul portocaliu este în vigoare până la ora 17.00.