Lumea fierbe. Numărul războaielor a ajuns la cel mai ridicat nivel de după Al Doilea Război Mondial

Lumea a înregistrat în 2025 cel mai mare număr de conflicte armate din ultimii 79 de ani. Aproape 245.000 de persoane au murit din cauza violenței organizate, potrivit unui raport al Universității din Uppsala.

Cel mai mare număr de conflicte armate din 1946 până azi

Programul de Date privind Conflictele (UCDP) al Universității din Uppsala a identificat 65 de conflicte armate active în 2025. Este cea mai mare cifră înregistrată de la începutul colectării statisticilor, în 1946, conform cadenaser.com.

Treisprezece dintre acestea au fost clasificate drept războaie propriu-zise, adică au produs cel puțin 1.000 de morți în luptă într-un an calendaristic. Această cifră este cea mai mare din 1992.

„Observăm o creștere clară a conflictelor între state. De mult timp, războaiele între state au fost relativ rare”, afirmă Shawn Davies, analist senior la UCDP.

Conflictele interstatale s-au dublat doi ani la rând

Numărul conflictelor interstatale a crescut de la două, în 2023, la opt în 2025. Este cel mai ridicat nivel din istoria bazei de date UCDP. Printre aceste conflicte se numără războaiele dintre Rusia și Ucraina, dintre Iran și Israel, dintre India și Pakistan, și dintre Israel și Siria.

Davies vorbește despre „o intensificare a tensiunilor internaționale și schimbări în ordinea de securitate globală”.

Ucraina, cel mai sângeros conflict din lume

Războiul dintre Rusia și Ucraina a rămas cel mai mortal conflict al anului. UCDP a înregistrat cel puțin 94.700 de victime, reprezentând 62% din totalul deceselor legate de lupte la nivel global. Războiul dintre Israel și Hamas și cel din Sudan s-au numărat și ele printre cele mai sângeroase conflicte din 2025.

Violența împotriva civililor, la cel mai ridicat nivel din 1994

UCDP a înregistrat aproximativ 76.500 de decese cauzate de violența unilaterală împotriva civililor în 2025. Cifra reprezintă o creștere de peste 400% față de 2024 și este cea mai ridicată din 1994. Masacrele extinse ale civililor după cucerirea orașului El Fasher, din Darfur, de către grupul paramilitar Alianța Fondatoare a Sudanului au contribuit decisiv la această statistică.

„Evenimentele din El Fasher din 2025 ies în evidență chiar și dintr-o perspectivă istorică”, spune Therese Pettersson, analist senior și șef de proiect la UCDP.

2025, al doilea an cel mai sângeros de după genocidului din Rwanda

În total, aproximativ 244.600 de persoane au murit în acte de violență organizată în 2025. Aceasta face din anul trecut al doilea cel mai sângeros de la genocidul din Rwanda, din 1994.

Singura tendință pozitivă din raport privește conflictele dintre grupuri nestatale, precum cartelurile din Mexic. Acestea au cauzat aproximativ 14.500 de decese, cea mai mică cifră din 2013.