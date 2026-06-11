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Avertismentul unui general german: Trebuie să fim pregătiți pentru un război cu Rusia în următorii doi-trei ani

Un general german lansează un avertisment pentru aliații NATO. Ofițerul vorbește despre un posibil atac al rușilor asupra unei țări NATO care ar putea avea loc în următorii doi-trei ani. Trebuie să fim pregătiți, a transmis generalul.
Avertismentul unui general german: Trebuie să fim pregătiți pentru un război cu Rusia în următorii doi-trei ani
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Hepta
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 16:25, Politic
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Avertismentul a fost lansat de generalul german Christian Freidling. Potrivit Nexta, șeful forțelor terestre ale Germaniei a declarat că NATO ia în considerare un scenariu de conflict cu Rusia.

„Trebuie să fim pregătiți”, a comentat generalul german.

Conform scenariului un atac al Rusiei asupra NATO ar putea avea loc în 2029. Totuși, generalul a subliniat că Rusia ar putea lua o astfel de decizie și mai devreme, în ciuda faptului că războiul din Ucraina a ajuns în al cincilea an. Totodată, armata rusă a pierdut peste 1,3 milioane de oameni uciși și răniți, conform datelor publicate de autoritățile de la Kiev.

Avertisment: Rusia face pregătiri și își extinde bazele militare

Imaginile din satelit arată că rușii fac pregătiri militare importante. Rusia construiește noi cazărmi și depozite militare de-a lungul frontierei de vest, inclusiv în apropierea Finlandei și a Norvegiei.

În regiunea Murmansk, se construiesc alte obiective militare importante. Practic se construiește din Arctica până la Kaliningrad. Experții estimează că astfel numărul forțelor ruse de la graniță ar putea crește de 4-5 ori.

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