Avertismentul unui general german: Trebuie să fim pregătiți pentru un război cu Rusia în următorii doi-trei ani

Avertismentul a fost lansat de generalul german Christian Freidling. Potrivit Nexta, șeful forțelor terestre ale Germaniei a declarat că NATO ia în considerare un scenariu de conflict cu Rusia.

„Trebuie să fim pregătiți”, a comentat generalul german.

Conform scenariului un atac al Rusiei asupra NATO ar putea avea loc în 2029. Totuși, generalul a subliniat că Rusia ar putea lua o astfel de decizie și mai devreme, în ciuda faptului că războiul din Ucraina a ajuns în al cincilea an. Totodată, armata rusă a pierdut peste 1,3 milioane de oameni uciși și răniți, conform datelor publicate de autoritățile de la Kiev.

Avertisment: Rusia face pregătiri și își extinde bazele militare

Imaginile din satelit arată că rușii fac pregătiri militare importante. Rusia construiește noi cazărmi și depozite militare de-a lungul frontierei de vest, inclusiv în apropierea Finlandei și a Norvegiei.

În regiunea Murmansk, se construiesc alte obiective militare importante. Practic se construiește din Arctica până la Kaliningrad. Experții estimează că astfel numărul forțelor ruse de la graniță ar putea crește de 4-5 ori.