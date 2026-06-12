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Moldova și Ucraina, pas important către UE. Cum au reacționat Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Moldova și Ucraina au făcut un pas important către aderarea la Uniunea Europeană după anunțul privitorla deschiderea negocierilor de aderare. Liderii ambelor țări, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, au reacționat subliniind importanța momentului.
Moldova și Ucraina, pas important către UE. Cum au reacționat Maia Sandu și Volodimir Zelenski
Foto: Facebook/Maia Sandu
Petru Mazilu
12 iun. 2026, 22:06, Politic
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Cei doi lideri au publicat mesaje pe rețeaua X.

„Salut decizia de a deschide luni primul grup de negocieri de aderare. Moldova este pregătită să le deschidă pe toate – am depus eforturile și vom continua să implementăm reforme. Aștept cu nerăbdare summitul UE-Moldova din 22 iunie”, a scris Maia Sandu pe rețeaua de socializare.

Volodimir Zelenski le-a mulțumit reprezentanților UE, dar și ucrainenilor pentru eforturile făcute și pentru sacrificiile de pe front.

„Le mulțumesc tuturor oamenilor noștri care luptă pentru Ucraina, lucrează pentru statul nostru și ajută la apărarea intereselor noastre naționale. Și le mulțumesc tuturor partenerilor noștri din UE și fiecărui lider personal pentru acest pas puternic de dragul Europei. Ucraina se apără pe sine și, făcând acest lucru, apără întreaga Europă -șiideea că națiunile europene pot trăi unite, libere și în pace”, a transmis Zelenski.

Președintele Ucrainei a subliniat faptul că începerea negocierilor reprezintă un sprijin politic și moral pentru ucraineni.

„După cum am spus, Ucraina face ceea ce este necesar și este important ca UE să își țină și ea cuvântul. Deschiderea primului cluster reprezintă un sprijin politic și moral semnificativ pentru statul și poporul nostru. De asemenea, mulțumim Europei pentru tot sprijinul său – un sprijin care demonstrează o adevărată conducere și ne ajută să protejăm vieți. S-a făcut tot posibilul pentru a deschide următoarele clustere. De asemenea, felicităm Republica Moldova pentru acest pas, pe care îl facem împreună”, a precizat Zelenski.

Anunțul UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că statele membre ale Uniunii Europene au convenit să deschidă primul grup de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

„Toate statele membre au convenit să deschidă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova”, a transmis von der Leyen.

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