În timp ce astăzi se încheie termenul limită de 60 de zile pe care președintele american Donald Trump îl are pentru a solicita aprobarea Congresului pentru a declara război Iranului sau, în caz contrar, pentru a opri operațiunile militare, Teheranul a trimis o nouă propunere pentru a pune capăt războiului.

Președintele SUA a declarat cu o zi înainte că nimeni nu știa despre progresul discuțiilor cu Iranul, în afară de el însuși și de alte câteva persoane, sugerând că negocierile avansau în ciuda stagnării aparente observate în public, având poate un indiciu că Teheranul pregătea o propunere.

Președintele SUA a protestat joi față de eforturile Congresului care vizează limitarea puterilor sale militare, în timp ce își pregătește următoarele mișcări militare, în cazul în care negocierile eșuează.

Între timp, disputa dintre SUA și aliații săi europeni a atins noi culmi, Trump amenințând că va retrage trupele americane din Germania, Italia și Spania, pe fondul dezacordurilor privind războiul din Iran. „Încrederea în Casa Albă nu mai este aceeași”, a declarat un parlamentar german pentru CNN.

La rândul său, liderul suprem Mojtaba Khamenei și-a subliniat poziția intransigentă față de regiune, descriind recentele progrese ale Iranului drept evenimente ireversibile.

Sistemele de apărare aeriană au intrat în acțiune joi seară împotriva unor aeronave mici și vehicule aeriene fără pilot pe cerul de deasupra capitalei iraniene, Teheran, a relatat presa iraniană.

În același timp, Iranul a declarat joi că va răspunde cu „atacuri prelungite și dureroase” împotriva pozițiilor americane dacă Washingtonul își va repeta atacurile și revendicările din Strâmtoarea Ormuz, complicând planurile americane de a crea o alianță care vizează redeschiderea rutei maritime.

Iranul a transmis joi SUA, prin intermediul mediatorilor pakistanezi, răspunsul său la ultimele amendamente ale SUA la acordul de încheiere a războiului, a anunțat jurnalistul Barack Ravid.

Și agenția IRNA a difuzat informația că Iran a transmis Pakistanului, care mediază negocierile dintre Teheran și Washington, textul unei noi propuneri pentru discutarea unui armistițiu pe termen lung. Iranienii așteaptă răspunsul SUA.

În paralel, președintele Curții Supreme a Iranului a declarat că Teheranul nu a încetat niciodată negocierile cu SUA, dar nu va accepta impuneri și este gata să reia războiul.

Prețurile petrolului au crescut marți, dar au rămas sub maximele ultimilor patru ani atinse ieri, în contextul în care negocierile pentru încheierea războiului din Iran au rămas blocate, iar Strâmtoarea Ormuz a rămas închisă majorității traficului maritim.

Contractele futures Brent cu livrare în iulie, referința globală, au crescut cu 1,0%, ajungând la 111,48 dolari pe baril, după ce ieri au crescut brusc înainte de a se retrage la închidere.

Contractele futures pentru West Texas Intermediate au crescut cu 0,4%, ajungând la 105,50 dolari pe baril.