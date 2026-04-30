Trump îl atacă dur pe cancelarul Germaniei din cauza Ucrainei. Ce îi reproșează

După ce a spus că se gândește să reducă trupele SUA de pe teritoriul Germaniei, președintele SUA, Donald Trump, lansează un nou atac dur la adresa cancelarului Friedrich Merz.
Sorina Matei
30 apr. 2026, 17:01, Știri externe

„Cancelarul Germaniei ar trebui să dedice mai mult timp încheierii războiului cu Rusia/Ucraina (unde a fost total ineficient!) și reparării țării sale distruse, în special a imigrației și energiei, și mai puțin timp intervenției în relațiile cu cei care scapă de amenințarea nucleară a Iranului, făcând astfel lumea, inclusiv Germania, un loc mai sigur!

Președintele DJT”, a scris Donald Trump, astăzi, pe Truth Social.

Cancelarul Germaniei a anunțat astăzi că Berlinul este pregătit să intervină în Iran. Declarația vine după ce Merz a spus că SUA au fost umilite în război de republica islamică.

„Ne-am angajat să punem capăt rapid blocadei de către Iran a Strâmtorii Ormuz. Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, Germania este pregătită să intervină militar pentru a asigura libertatea rutelor maritime. (…) Trebuie să spun că este impresionant să vezi de ce este capabilă armata germană în ziua de azi. (…) Iranul trebuie să se așeze la masa negocierilor. Trebuie să înceteze să câștige timp. Nu trebuie să continue să țină ostatică întreaga regiune – și, în cele din urmă, întreaga lume. Programul nuclear militar din Iran trebuie să înceteze. Nu trebuie să mai existe lovituri împotriva Israelului și a partenerilor din regiune”, a declarat astăzi Merz.

Președintele american a declarat miercuri că ia în calcul reducerea forțelor americane din Germania, din cauza tensiunilor cu Berlinul legate de războiul din Iran.

„Statele Unite analizează și examinează în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a transmis Donald Trump, citat de Le Figaro.

