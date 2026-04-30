Prima pagină » Știri externe » Axios: Trump analizează noi opțiuni militare în Iran, inclusiv atacuri rapide și controlul Strâmtorii Ormuz

Axios: Trump analizează noi opțiuni militare în Iran, inclusiv atacuri rapide și controlul Strâmtorii Ormuz

Președintele Donald Trump urmează să fie informat joi asupra unor noi opțiuni militare împotriva Iranului, într-un briefing susținut de comandantul Comandamentul central al Statelor Unite, amiralul Brad Cooper.
Axios: Trump analizează noi opțiuni militare în Iran, inclusiv atacuri rapide și controlul Strâmtorii Ormuz
Trump alături de șeful Statului Major Interarme/sursa foto: X
Maria Miron
30 apr. 2026, 07:26, Știri externe

Planurile analizate includ un val de atacuri „scurt și puternic” asupra Iranului, care ar putea viza inclusiv infrastructură militară și strategică, în speranța de a sparge blocajul negocierilor.

Potrivit unor surse citate de Axios, Washingtonul speră ca o astfel de acțiune să determine Teheranul să revină la masa negocierilor cu o poziție mai flexibilă.

SUA ar putea trimite forțe terestre

Un alt scenariu luat în calcul vizează preluarea controlului asupra unei părți din Strâmtoarea Ormuz pentru a permite reluarea transportului comercial. Operațiunea ar putea implica și trupe terestre.

Pe lista opțiunilor discutate s-ar afla și o posibilă misiune a forțelor speciale pentru securizarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului.

Blocada, principalul instrument de presiune

Trump a declarat că vede blocada navală împotriva Iranului ca fiind „mai eficientă decât bombardamentele”, considerând-o în acest moment principalul instrument de presiune, dar fără a exclude o acțiune militară dacă Iranul nu face concesii.

În paralel, planificatorii militari americani analizează riscul ca Iranul să riposteze împotriva forțelor SUA din regiune, în cazul unei escaladări a conflictului, în urma blocadei sau a unei eventuale acțiuni militare americane.

La briefingul de joi este așteptat să participe și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

Precedentul din februarie

Potrivit unor surse apropiate administrației americane, un briefing similar, susținut la finalul lunii februarie, a precedat declanșarea războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor