Iranul ar fi informat SUA că este în „stare de colaps”, în timp ce pacea rămâne departe

Președintele american Donald Trump s-a declarat nemulțumit de cea mai recentă propunere venită din partea Teheranului, pe care o consideră insuficientă pentru a rezolva problemele majore aflate la baza războiului, scrie TVPWorld.

Conflictul SUA-Iran durează de aproximativ două luni și a generat efecte economice și geopolitice importante, inclusiv perturbarea rutelor comerciale maritime și creșterea prețurilor la energie. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Iranul ar fi transmis Statelor Unite că traversează o „stare de colaps” și încearcă să-și stabilizeze conducerea politică și militară.

Una dintre principalele divergențe din conflictul SUA-Iran vizează momentul în care ar trebui abordată problema programului nuclear iranian. Teheranul propune ca discuțiile privind activitatea nucleară să fie amânate până după încetarea ostilităților și rezolvarea conflictelor privind transportul maritim.

Administrația Trump insistă însă ca dosarul nuclear să fie tratat încă din prima etapă a negocierilor. Potrivit unui oficial american familiarizat cu discuțiile de la Casa Albă, președintele american consideră că orice acord de pace trebuie să includă garanții privind limitarea programului nuclear iranian.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că Iranul dorește redeschiderea rapidă a Strâmtorii Ormuz și că încearcă să-și reorganizeze structura de conducere.

Conflictul SUA-Iran afectează Strâmtoarea Ormuz și comerțul global

Conflictul SUA-Iran are efecte directe asupra traficului maritim internațional. Iranul a restricționat aproape complet transporturile maritime prin Strâmtoarea Ormuz, cu excepția propriilor nave comerciale. Ruta maritimă reprezintă unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru exporturile globale de petrol și gaze naturale.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au început să blocheze nave iraniene, iar autoritățile americane analizează o blocadă extinsă asupra porturilor iraniene. Aceste măsuri au generat îngrijorări în piețele internaționale, în special în sectorul energetic.

Datele furnizate de companiile de monitorizare maritimă arată că numărul navelor care traversează zilnic Strâmtoarea Ormuz a scăzut dramatic. Dacă înainte de conflict aproximativ 125–140 de nave tranzitau zilnic zona, în prezent doar câteva nave mai circulă, iar transporturile de petrol către piețele globale au fost aproape complet afectate.

Războiul a schimbat și echilibrul de putere din interiorul Iranului. După eliminarea mai multor lideri politici și militari de rang înalt, inclusiv a liderului suprem Ali Khamenei, Garda Revoluționară Islamică pare să aibă o influență tot mai mare asupra deciziilor strategice.

În paralel, administrația americană se confruntă cu presiuni interne pentru a găsi o soluție diplomatică. Potrivit unor sondaje recente, nivelul de aprobare al lui Donald Trump a scăzut pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și de impactul războiului asupra economiei.

În plan internațional, conflictul SUA-Iran a generat diferențe de opinie între Washington și unii aliați europeni. Cancelarul german Friedrich Merz a criticat strategia administrației americane, afirmând că actuala conducere iraniană pune presiune asupra Statelor Unite și că nu este clară direcția diplomatică urmărită de Washington.

Conflictul SUA-Iran împinge prețurile petrolului în creștere

Tensiunile din Orientul Mijlociu au determinat o nouă creștere a prețurilor petrolului. Cotația țițeiului Brent a urcat cu aproape 3%, ajungând la aproximativ 111 dolari pe baril.

Analiștii avertizează că, dacă războiul va continua și blocajele maritime vor persista, prețurile energiei ar putea crește semnificativ în perioada următoare. Banca Mondială estimează că energia ar putea înregistra o majorare de aproximativ 24% în 2026, în cazul în care perturbările cauzate de conflictul SUA-Iran nu vor fi rezolvate.