Trump și Macron se vor întâlni la cină la Palatul Versailles după summitul G7

Președintele Donald Trump și președintele francez Emmanuel Macron se vor întâlni la o cină ce va fi organizată la Palatul Versailles, potrivit AP.

Cei doi lideri se vor întâlni după summitul G7 ce va avea loc în Franța săptămâna viitoare.

Este așteptat un program încărcat al președintelui american

Trump este așteptat să aibă un program încărcat de întâlniri individuale cu liderii străini, în marja summitului din orașul francez de pe malul lacului Evian-les-Bains, potrivit unor înalți oficiali ai administrației. Aceștia au informat reporterii sub condiția anonimatului, în conformitate cu regulile de bază stabilite de Casa Albă.

Președintele american urmează să discute cu aliații SUA planurile de eliminare a minelor din Strâmtoarea Orrmuz. Planurile vor fi discutate pe măsură ce crește încrederea într-un acord, a declarat un oficial, potrivit sursei.

Marea Britanie și Franța, ambele membre G7, și-au exprimat interesul de a ajuta la deminarea acestei căi navigabile, esențiale odată ce conflictul va fi pus pe pauză.

Trump plănuiește, de asemenea, întâlniri individuale în marja summitului, care începe luni. El plănuiește întâlniri cu liderii Egiptului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, pentru a discuta eforturile de a încheia războiul din Iran.

Cina va avea loc miercuri

Biroul lui Macron a anunțat că președintele francez îl va găzdui pe Trump la o cină miercuri, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a independenței Statelor Unite, la Palatul Versailles, „un simbol istoric al prieteniei franco-americane”.

Macron i-a găzduit acolo pe regele Carol al III-lea și pe regina Camilla în 2021. Cuplul regal a fost invitat cu ocazia celei de-a 400-a aniversări a palatului. Ei au fost invitați la o cină în Sala Oglinzilor, una dintre caracteristicile celor 2.300 de camere ale palatului, mai arată sursa.

Trump și Macron se vor întâlni luni după-amiază, după sosirea liderului american în Franța. Trump va pleca de la Washington după ce își va sărbători duminică cea de-a 80-a aniversare. Evenimentul va include un spectacol de arte marțiale mixte în prime-time, pe peluza Casei Albe.

Oficialii au declarat că Trump plănuiește, de asemenea, discuții separate cu prim-ministrul Indiei. India, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Egipt participă la summit la invitația lui Macron, deoarece nu sunt membre G7.

Temele ce vor fi discutate la summit

Liderii țărilor G7, care includ și Canada, Germania, Italia și Japonia, se întâlnesc pentru a discuta, printre alte teme, creșterea și dezvoltarea economică, consolidarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, imigrația ilegală și inteligența artificială.

Războaiele din Ucraina și Iran sunt, de asemenea, așteptate să fie în centrul atenției. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi și el prezent la summit. Oficialii au declarat reporterilor că nu este programată o întâlnire formală între Trump și Zelenski. Însă, cei doi s-ar putea întâlni în paralel, potrivit sursei citate.