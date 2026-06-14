Franța așteaptă aprobarea UE privind interdicția minorilor la internet înainte de a vota restricțiile

Franța așteaptă aprobarea UE privind interdicția persoanelor sub 15 ani la rețelele de socializare, înainte ca țara să aducă și ea restricții, potrivit AFP.

Ministrul Afacerilor Digitale, Anne Le Hénanff, și-a reiterat sâmbătă dorința ca legea care interzice utilizarea rețelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani să intre în vigoare în septembrie în Franța.

Franța a cerut avizul Comisiei Europene

„În ceea ce privește interzicerea utilizării rețelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani, astfel cum a fost modificată de Senat, am solicitat avizul Comisiei Europene. Așteptăm un răspuns cel târziu pe 10 iulie”, a declarat ministrul, potrivit sursei.

Le Hénanff a subliniat importanța intrării în vigoare a legislației înainte de începerea următorului an școlar. Ea a menționat că aceasta include „o secțiune privind interzicerea telefoanelor mobile în licee”.

Restricțiile, „în interesul copiilor noștri”

„Este în interesul superior al copiilor noștri”, a transmis ea. În ceea ce privește posibilitatea unui regulament european în această privință, ministrul a estimat că procesul va dura „doi sau trei ani”.

„Între timp, mergem mai departe. Apoi ne vom alinia la orientările europene”, a mai precizat ministrul.

Dacă Bruxelles-ul aprobă textul, legea propusă va trebui apoi revizuită de o comisie mixtă pentru a produce un text comun. Aveasta va fi apoi supus votului în Parlamentul francez.

Proiectul de lege adoptat inițial de Adunarea Națională prevedea că „accesul la un serviciu de socializare online furnizat de o platformă online (ar trebui) interzis minorilor sub 15 ani”, mai arată sursa.

Interdicțiile vor fi în funcție de tipul platformelor

Senatul francez a făcut distincție între două tipuri de platforme: cele care dăunează „dezvoltării fizice, mentale sau morale” a unui copil și celelalte. Pentru primele, interdicția va fi totală, cu verificarea vârstei. Pentru cele din urmă, va fi necesar consimțământul prealabil al cel puțin unuia dintre părinți.

Platformele care nu respectă regulile se vor confrunta cu sancțiuni. Acestea vor fi aplicate de autoritatea națională de reglementare pentru platformele mai mici (Arcom), potrivit aceleiași surse.