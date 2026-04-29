Prima pagină » Știri externe » Trump analizează reducerea trupelor americane din Germania

Trump analizează reducerea trupelor americane din Germania

Președintele american a declarat miercuri că ia în calcul reducerea forțelor americane din Germania, din cauza tensiunilor cu Berlinul legate de războiul din Iran.
Trump analizează reducerea trupelor americane din Germania
soldati americani la o bază militară din Germania/sursa foto: military.com
Maria Miron
30 apr. 2026, 02:32, Știri externe

Liderul de la Washington a făcut anunțul printr-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social, precizând că această opțiune se află în prezent în evaluare la nivelul administrației americane și că o decizie finală ar putea fi luată în perioada imediat următoare.

„Statele Unite analizează și examinează în prezent posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”, a transmis Donald Trump, citat de Le Figaro.

Dispute privind abordarea conflictului din Iran

Discuțiile privind o posibilă reducere a forțelor americane din Germania au fost alimentate de schimburile de replici tot mai dure între Washington și Berlin, generate de pozițiile divergente privind conflictul din Iran.

Potrivit cancelarului german, iranienii sunt mai puternici decât se estima, iar Statele Unite nu au o strategie convingătoare în negocieri. De asemenea, Merz a afirmat că liderii iranieni „umilesc” SUA, făcându-i pe oficialii americani să se deplaseze în Pakistan și apoi să plece fără rezultate.

În replică, Donald Trump l-a criticat pe cancelarul german, susținând că acesta ar considera acceptabil ca Iranul să dețină arme nucleare. Afirmația a fost respinsă de poziția oficială a lui Merz, care a precizat anterior că Iranul nu trebuie să dețină armament nuclear.

Germania, rol cheie în arhitectura NATO

În prezent, Germania găzduiește cea mai mare prezență militară americană din Europa, cu aproximativ 35.000–38.000 de militari, în cadrul angajamentelor NATO.

Baze precum Ramstein Air Base și instalațiile din Bavaria (Grafenwöhr/Vilseck) funcționează ca centre logistice și de antrenament esențiale pentru operațiuni în Europa și Africa, iar o eventuală reducere a trupelor ar avea un impact semnificativ asupra arhitecturii de securitate europene.

Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare privind dimensiunea posibilă a unei astfel de reduceri sau calendarul exact al unei eventuale retrageri parțiale a trupelor.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor