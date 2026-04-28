Rata natalității din Germania a coborât la cel mai redus nivel înregistrat după Al Doilea Război Mondial

Potrivit datelor provizorii publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei, aproximativ 654.300 de copii s-au născut anul trecut, cel mai redus nivel înregistrat din 1946 până în prezent.

Comparativ cu 2024, când au fost raportate 677.117 nașteri, scăderea este de aproximativ 3,4%, confirmând tendința descendentă a natalității din ultimii ani, scrie EFE.

În același timp, numărul deceselor din Germania a fost estimat la aproximativ 1,01 milioane în 2025, ceea ce înseamnă că decesele au depășit nașterile cu aproximativ 352.000 de persoane. Specialiștii consideră că acesta este cel mai mare deficit de nașteri înregistrat în perioada postbelică.

Diferența dintre numărul de nașteri și cel al deceselor pune presiune asupra structurii demografice și ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea sistemelor sociale, economice și de pensii pe termen lung.

Experții explică această evoluție prin schimbările demografice produse în ultimele decenii. Generația născută în anii 1990, mai redusă numeric, a ajuns acum la vârsta fertilă, ceea ce influențează direct numărul total de nașteri.

Scăderea natalității în Germania este influențată de schimbările sociale

Pe lângă dimensiunea redusă a generațiilor tinere, autoritățile statistice indică și o scădere generală a fertilității începând cu 2022. Tendințele sociale, costurile ridicate ale vieții și schimbarea priorităților familiale sunt considerate factori care contribuie la reducerea numărului de copii.

Structura nașterilor în funcție de ordinea venirii pe lume a rămas relativ constantă. Din totalul copiilor născuți în 2025, aproximativ 46,6% au fost primul copil al mamei, 34,8% al doilea copil, iar 18,6% au reprezentat al treilea copil sau următorii.

Aceste proporții arată că schimbările nu țin neapărat de dimensiunea familiilor, ci mai degrabă de reducerea numărului total de femei aflate la vârsta reproductivă.

Conform celei de-a 16-a proiecții demografice coordonate, publicată recent de autoritățile statistice germane, o eventuală creștere a natalității ar fi posibilă doar în condițiile unei majorări semnificative a ratei fertilității și ale unei imigrații nete constante.

Chiar și într-un scenariu favorabil, specialiștii estimează că numărul nașterilor ar rămâne sub nivelul înregistrat în 2021, când în Germania s-au născut aproximativ 795.000 de copii.