Hoți mascați au scos arma pentru a jefui un stand de limonadă al unor copii

Potrivit Departamentului de Poliție din Boston, doi indivizi s-au apropiat de standul administrat de cei doi frați. Unul dintre ei a afișat o armă pe care o avea la brâu înainte ca suspecții să fugă cu cutia în care copiii păstrau banii încasați, relatează The Independent.

Băiatul, în vârstă de 12 ani, a declarat pentru presa locală că se afla la stand împreună cu sora sa de 11 ani în momentul incidentului. El a spus că unul dintre suspecți a luat cutia cu bani și le-a arătat arma.

Copiii nu au opus rezistență. Fata și-a ridicat mâinile, iar fratele ei le-a transmis agresorilor că pot lua banii. Ulterior, băiatul a mărturisit că a fost deranjat de faptul că persoane adulte au recurs la un astfel de gest împotriva unor copii.

Poliția caută suspecții

Anchetatorii au făcut publice imagini surprinse de camerele de supraveghere. Fotografiile îi arată pe cei doi suspecți mascați fugind cu o cutie roz, despre care se crede că este cea furată de la standul de limonadă. Poliția a distribuit și un scurt videoclip realizat în apropierea locului incidentului.

Până vineri dimineață, nimeni nu fusese arestat. Autoritățile au precizat că investigația este în desfășurare, iar identitatea suspecților nu a fost încă stabilită.

Părinții copiilor, marcați de cele întâmplate

Mama copiilor a aflat despre incident în timp ce se afla la serviciu. Ea a povestit că a primit un apel de la cei doi, care erau speriați și i-au spus că o persoană înarmată le-a luat toți banii strânși.

Tatăl copiilor a descris situația drept șocantă și greu de crezut. El a spus că familia a fost profund afectată de cele întâmplate.

Comunitatea răspunde prin solidaritate

În urma incidentului, comunitatea locală s-a mobilizat pentru a-i sprijini pe cei doi frați. Prieteni ai familiei organizează o nouă vânzare de limonadă, iar fondurile strânse vor fi direcționate către o organizație care desfășoară programe de prevenire a violenței armate.

Totodată, prietenii copiilor au contribuit la construirea și vopsirea unui nou stand de limonadă. Inițiatorii acțiunii spun că nu vor ca incidentul să schimbe spiritul comunității sau activitățile obișnuite ale copiilor din cartier.

Locuitorii susțin că zona este în mod normal sigură și că cei doi frați își desfășurau frecvent activitatea la stand. Comunitatea speră acum că autorii vor fi identificați și trași la răspundere.