Prima pagină » Știrile zilei » Trump, o nouă surpriză: vrea să locuiască în Palatul Buckingham

Trump, o nouă surpriză: vrea să locuiască în Palatul Buckingham

O nouă declarație făcută de președintele SUA, Donald Trump, a luat prin surprindere pe multă lume. Liderul de la Casa Albă spune că vrea să locuiască la Palatul Buckingham, unde își are reședința Casa Regală Britanică, aflată în vizită oficială în SUA.
Sorina Matei
28 apr. 2026, 18:24, Știri externe

Președintele Donald Trump a declarat că dorește să locuiască în Palatul Buckingham, reședința Casei Regale britanice. Astfel, el a răspuns la un articol din The Daily Mail, care se presupune că dezvăluie legăturile sale de rudenie cu familia regală britanică.

„Mereu mi-am dorit să locuiesc la Palatul Buckingham!!! Voi discuta despre asta cu regele [Carol al III-lea al Marii Britanii] și regina [Camilla] în câteva minute!!!” — a scris liderul american pe Truth Social.

Trump îi găzduiește pe Regele Charles și Regina Camilla într-o vizită de stat în SUA, urmând ca marți să aibă loc o ceremonie de bun venit și un discurs în fața Congresului.

Se așteaptă ca Regele să sublinieze unitatea în discursul său, care va marca a doua oară când un monarh britanic vorbește în fața Congresului, după regina Elisabeta a II-a în 1991.

