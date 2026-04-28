Trump, o nouă surpriză: vrea să locuiască în Palatul Buckingham

Președintele Donald Trump a declarat că dorește să locuiască în Palatul Buckingham, reședința Casei Regale britanice. Astfel, el a răspuns la un articol din The Daily Mail, care se presupune că dezvăluie legăturile sale de rudenie cu familia regală britanică.

„Mereu mi-am dorit să locuiesc la Palatul Buckingham!!! Voi discuta despre asta cu regele [Carol al III-lea al Marii Britanii] și regina [Camilla] în câteva minute!!!” — a scris liderul american pe Truth Social.

Trump îi găzduiește pe Regele Charles și Regina Camilla într-o vizită de stat în SUA, urmând ca marți să aibă loc o ceremonie de bun venit și un discurs în fața Congresului.

Se așteaptă ca Regele să sublinieze unitatea în discursul său, care va marca a doua oară când un monarh britanic vorbește în fața Congresului, după regina Elisabeta a II-a în 1991.