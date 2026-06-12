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Trump contestă în instanță ordinul de eliminare a numelui de pe clădirea Kennedy Center

Administrația președintelui american Donald Trump a depus apel împotriva unei decizii judecătorești care obligă centrul cultural Kennedy Center din Washington să elimine numele liderului republican de pe clădire și din materialele oficiale ale instituției.
Trump contestă în instanță ordinul de eliminare a numelui de pe clădirea Kennedy Center
sursă foto: Olivier Douyliery/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
12 iun. 2026, 04:27, Știri externe
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Potrivit documentelor depuse la Curtea de Apel a Districtului Columbia, administrația contestă hotărârea pronunțată într-un proces inițiat de congresmena democrată Joyce Beatty, membră de drept a consiliului de administrație al centrului cultural, notează vineri Reuters.

Decizia judecătorului federal Christopher Cooper a stabilit că redenumirea instituției prin asocierea cu numele lui Donald Trump încalcă voința explicită a Congresului, care a consacrat centrul drept memorial dedicat fostului președinte John F. Kennedy.

„Congresul a dat numele Kennedy Center acestei instituții și numai Congresul îl poate schimba”, a argumentat magistratul în motivarea sa.

În urma hotărârii, Kennedy Center a eliminat deja numele lui Trump de pe site-ul oficial, de pe canalele sale de YouTube și din invitațiile pentru ceremonia anuală a premiilor instituției. Reprezentanții centrului au anunțat că respectă ordinul instanței, în timp ce analizează opțiunile legale disponibile.

Casa Albă și președintele Trump au criticat dur decizia. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul american a susținut că instituția culturală a înregistrat pierderi financiare importante în ultimii ani și că administrația sa încerca să îi asigure redresarea.

Trump a afirmat că va colabora cu Congresul pentru a transfera responsabilitatea administrării centrului către legislativ, dacă nu i se va permite să continue proiectele de reformă și modernizare propuse.

Litigiul face parte dintr-o serie mai amplă de dispute juridice privind viitorul Kennedy Center, inclusiv un alt proces referitor la planurile administrației de a închide instituția pentru doi ani în vederea unor lucrări de renovare, proiect blocat de asemenea de instanță.

Kennedy Center, una dintre cele mai importante instituții culturale din Statele Unite, funcționează ca memorial național dedicat președintelui John F. Kennedy și găzduiește anual spectacole și concerte.

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