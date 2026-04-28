POLITICO: Regele Charles va pleda pentru un parteneriat puternic SUA-Marea Britanie în discursul său adresat Congresului

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii se află în această săptămână într-o vizită oficială în SUA. El va susține un discurs în fața Congresului american și va profita de acest lucru pentru a contribui la refacerea „relației speciale” dintre cele două țări, relație care a fost tensionată odată cu războiul lansat de SUA împotriva Iranului.

Potrivit POLITICO, care citează consilieri regali, monarhul britanic intenționează să pună accentul pe „reconciliere și reînnoire” în discursul pe care îl va avea marți, estimat să aibă aproximativ 20 de minute.

Monarhul britanic va face referire, în discursul său, și la interesele comune de securitate națională ale SUA și Regatului Unit, inclusiv NATO, Orientul Mijlociu, Ucraina și pactul trilateral AUKUS cu Australia.

Relația SUA-Marea Britanie, tensionată în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Regele Charles va celebra „una dintre cele mai mari alianțe din istorie”, deși cooperarea dintre SUA și Marea Britanie a fost pusă la încercare odată cu războiul din Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a cerut atât Marii Britanii, cât și altor aliați NATO, să ofere asistență atacurilor lansate de SUA împotriva Iranului, însă acestea au fost reticente în a face acest lucru.

La începutul lunii aprilie, Trump a subliniat, într-o intervenție televizată, că relația sa cu premierul britanic Keir Starmer „nu este deloc bună”.

În cadrul discursului de marți, se așteaptă ca regele Charles să recunoască această tensiune, menționând că deși cele două națiuni nu au fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă, „de fiecare dată, cele două țări ale noastre au găsit întotdeauna modalități de a se împăca”.

Consilierii regali au declarat faptul că discursul regelui va include și un scurt mesaj de condoleanțe după incidentul armat de sâmbătă de la Cina Corespondenților de la Casa Albă.

Trump și regele Charles vor avea o întâlnire privată marți, înainte ca regele să țină un discurs în fața Congresului în cursul după-amiezii, notează The New York Times.