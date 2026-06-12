Referendumul din Elveția pe migrație ar putea avea efecte majore asupra relației cu UE

Alegătorii din Elveția urmează să voteze în acest weekend o inițiativă care ar putea limita populația țării la 10 milioane de locuitori, relatează Euractiv. Măsura va avea un mare impact asupra relațiilor cu Uniunea Europeană și asupra sutelor de mii de cetățeni elvețieni care trăiesc în statele UE.

Propunerea prevede introducerea unui prag de 9,5 milioane de locuitori, la care guvernul ar trebui să intervină pentru a controla creșterea populației.

Bruxelles urmărește atent votul din aceste zile, având în vedere că libera circulație este un element de care liderii europeni țin mare cont în relațiile bilaterale.

„Libera circulație a persoanelor este o componentă cheie a relațiilor noastre. Pe această bază vom analiza rezultatul acestui vot.”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru Euractiv.

Deși nu este stat membru al Uniunii Europene, Elveția este puternic integrată economic și instituțional în regiune, fiind parte a Spațiului Schengen și a Asociației Europene a Liberului Schimb. Ea rămâne, totuși, în afara pieței unice.

Țara aplică numeroase reguli europene pentru a facilita comerțul și mobilitatea.

„Inițiativa este clară în ceea ce privește acordul de liberă circulație”, a declarat Philipp Lutz, politolog la Universitatea din Geneva și Vrije Universiteit Amsterdam.

El a spus că orice limitare a populației intră direct în conflict cu dreptul de liberă circulație, care permite cetățenilor UE să locuiască și să muncească în Elveția.

În acest context, o eventuală modificare a acordului ar putea declanșa efecte în lanț asupra altor înțelegeri dintre Elveția și UE, inclusiv asupra accesului la piața europeană.

„Cel mai rău caz este ca Elveția să își piardă accesul privilegiat la piețele europene”, a adăugat Lutz.

„De asemenea, va fi în afara spațiului Schengen, în afara regimului Dublin [privind returnarea solicitanților de azil în țările de frontieră], ceea ce va avea consecințe negative suplimentare asupra capacității Elveției de a reglementa migrația. Aceasta «ar izola țara politic și economic», chiar dacă orice consecință a unui vot afirmativ ar putea dura ani până se va materializa.”, a completat acesta.

Populația Elveției a crescut semnificativ în ultimele decenii, de la 7,2 milioane la începutul anilor 2000 la puțin peste 9 milioane în 2026.

Aproximativ două milioane de persoane au sosit în această perioadă, iar circa 64% dintre acestea sunt cetățeni ai Uniunii Europene, potrivit Avenir Suisse.

În dezbaterea internă, susținătorii inițiativei spun că ritmul migrației este mult prea ridicat.

„Acest lucru este încă de patru până la cinci ori mai mult decât a promis [guvernul elvețian] odată cu introducerea libertății de circulație în UE”, a declarat Thomas Matter, parlamentar din Partidul Popular Elvețian.

Posibila adoptare a inițiativei ar putea complica și mai mult relațiile dintre Elveția și UE, având în vedere că este un sistem în care regulile internaționale pot intra în conflict cu deciziile luate prin referendum.

Sondajele arată un rezultat strâns în acest moment, cu un ușor avantaj pentru tabăra care respinge plafonarea, aproximativ 52% împotrivă și 45% în favoare, iar restul indeciși.