Alegerile din SUA intră într-o fază decisivă. Primele rezultate arată temele care ar putea domina confruntarea din noiembrie

În mai multe state au avut loc alegeri primare și scrutinuri speciale urmărite atent atât de Partidul Democrat, cât și de republicanii președintelui Donald Trump. Deși controlul Congresului va fi decis abia în noiembrie, voturile din California, Iowa, New Jersey, Montana, New Mexico și Dakota de Sud sunt analizate ca un barometru al stării de spirit a electoratului american.

California, principalul câmp de luptă al momentului

Cele mai urmărite confruntări au avut loc în California, unde alegătorii au votat pentru funcția de guvernator, pentru primăria Los Angeles și pentru mai multe locuri în Congres. În cursa pentru succesiunea guvernatorului Gavin Newsom, competiția este dominată de teme precum costul vieții, siguranța publică și criza locuințelor. În același timp, rezultatele din districtele congresionale sunt urmărite atent deoarece pot influența viitorul control al Camerei Reprezentanților.

Un alt punct de interes este cursa pentru locul ocupat timp de decenii de Nancy Pelosi în San Francisco, unde senatorul statal Scott Wiener a avansat în competiție.

Democrații caută un avantaj înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Partidul Democrat încearcă să profite de nemulțumirile legate de inflație, costurile ridicate și impactul conflictului cu Iranul asupra economiei. În Iowa, fostul sportiv paralimpic Josh Turek a câștigat nominalizarea democrată pentru Senatul SUA și se va confrunta cu republicana Ashley Hinson într-o cursă considerată importantă pentru strategia democraților din Midwest. În New Jersey, Rebecca Bennett, fost pilot de elicopter în Marina SUA, a câștigat alegerile primare democrate într-un district considerat esențial pentru lupta pentru Congres.

Donald Trump continuă să influențeze Partidul Republican

Deși nu se află pe buletinul de vot, Donald Trump rămâne figura dominantă a politicii republicane. Mai mulți candidați susținuți de președinte au obținut rezultate solide în alegerile primare. Se confirmă astfel influența sa considerabilă asupra partidului. Alegerile din 2026 sunt considerate de mulți analiști primul test electoral major al celui de-al doilea mandat al lui Trump și vor arăta dacă republicanii își pot păstra controlul asupra Congresului.

Redesenarea districtelor devine o nouă sursă de conflict

Pe lângă competiția electorală propriu-zisă, lupta politică se mută și în tribunale. În Alabama, o decizie recentă privind harta electorală a reaprins disputa privind delimitarea districtelor și reprezentarea minorităților. Decizia este privită ca una cu potențial impact asupra echilibrului de forțe din Camera Reprezentanților. Probleme similare apar și în alte state, unde redesenarea districtelor poate influența rezultatele din noiembrie.

Economia și costul vieții domină agenda alegătorilor

Dincolo de numele candidaților, mesajele transmise de alegători sunt relativ clare. Sondajele și declarațiile de la secțiile de vot arată că preocupările legate de costul vieții, locuințe, siguranță și economie sunt mai importante pentru mulți americani decât dezbaterile ideologice tradiționale. Pe măsură ce campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului intră în linie dreaptă, rezultatele din aceste state oferă primele indicii despre temele care ar putea decide viitorul Congres și ultimii doi ani ai mandatului lui Donald Trump la Casa Albă.