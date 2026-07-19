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Un disident cubanez, dat dispărut după eliberarea din închisoare a plecat în exil în Statele Unite

Luis Manuel Otero Alcántara, unul dintre cei mai cunoscuți disidenți ai Cubei și lider al Mișcării San Isidro, a ajuns în Statele Unite după ce a părăsit Cuba, unde a executat o pedeapsă de cinci ani de închisoare. După eliberarea din detenție, familia sa l-a dat dispărut.
Un disident cubanez, dat dispărut după eliberarea din închisoare a plecat în exil în Statele Unite
Artistul și activistul cubanez Luis Manuel Otero Alcántara. Sursa foto: X
Radu Mocanu
19 iul. 2026, 11:20, Știri externe
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Disidentul cubanez Luis Manuel Otero Alcántara, în vârstă de 38 de ani, a intrat în exil în Statele Unite, după ce a părăsit Cuba în urma executării unei pedepse de cinci ani de închisoare, notează BBC

Declarațiile disidentului la sosirea în Miami

La sosirea pe aeroportul din Miami, Luis Manuel Otero Alcántara a fost întâmpinat de susținători care au intonat imnul național al Cubei. Disidentul a făcut gestul literei „L”, de la sloganul „Libertate”, folosit de opoziția cubaneză

„Cred că dictatura trebuie să ia sfârșit, iar dinastia Castro trebuie, de asemenea, să ia sfârșit. Căci, atâta timp cât un membru al familiei Castro se află la putere, va exista corupție”, a declarat acesta la sosirea pe aeroportul din Miami. 

În ultimele zile înaintea plecării sale, acesta a fost dat dispărut de familie întrucât autoritățile cubaneze l-au ținut într-o locație secretă, în timp ce Statele Unite îi aprobau intrare pe teritoriul american. 

Luis Manuel Otero Alcántara este unul dintre cei mai cunoscuți artiști independenți din Cuba și fondator al Mișcării San Isidro, un grup care militează pentru libertatea de exprimare și drepturile civile. 

Autoritățile cubaneze susțin că Mișcarea San Isidro este finanțată de Statele Unite și că urmărește destabilizarea statului, acuzații respinse de membrii organizației. 

El a fost arestat în 11 iulie 2021, în timp ce încerca să se alăture protestelor de amploare izbucnite în Cuba

Reacția Statelor Unite ale Americii

O reacție a venit și din partea secretarului de stat american Marco Rubio care a transmis: „Singura „crimă” a lui Otero Alcántara a fost refuzul de a păstra tăcerea și folosirea artei sale pentru a cere libertățile fundamentale de care cubanezii de zi cu zi au fost privați timp de aproape șapte decenii”. 

Relațiile dintre Washington și Havana  s-au deteriorat și mai mult în ultimele luni, după ce administrația Trump a impus noi măsuri împotriva Cubei, inclusiv o blocadă asupra exporturilor de petrol, sancțiuni suplimentare și avertismente privind posibile ocupații militare.

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