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Legenda din pahar: Cum a ajuns mojito unul dintre cele mai iubite cocktailuri din lume

Considerat unul dintre cele mai populare cocktailuri din lume, mojito este sărbătorit anual pe 11 iulie. Băutura cubaneză, preparată din rom, mentă, lime, zahăr și apă minerală, are o istorie de peste patru secole și este asociată cu Ernest Hemingway.
Legenda din pahar: Cum a ajuns mojito unul dintre cele mai iubite cocktailuri din lume
foto: Pixabay
Laura Buciu
11 iul. 2026, 07:28, Life-Inedit
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Ziua Națională a Mojito este marcată anual pe 11 iulie și celebrează unul dintre cele mai cunoscute cocktailuri din lume. Preparat din rom, mentă proaspătă, lime, zahăr și apă minerală, mojito a devenit un simbol al verii și al relaxării, potrivit National Today.

Istoria mojito

Originile băuturii sunt legate de Cuba și datează, potrivit tradiției, din anul 1586. O legendă spune că echipajul exploratorului englez Sir Francis Drake a folosit un amestec de aguardiente, mentă și trestie de zahăr ca remediu împotriva scorbutului și dizenteriei, după o expediție în Caraibe. Rețeta avea să evolueze în ceea ce este cunoscut astăzi drept mojito.

O altă poveste atribuie nașterea cocktailului celebrului bar La Bodeguita del Medio din Havana, local care își revendică și în prezent titlul de loc de origine al băuturii.

Primele rețete moderne au început să apară în prima jumătate a secolului XX. În 1931, barul Sloppy Joe’s din Havana includea în meniu două variante de mojito, una cu gin și alta cu rom, iar în 1939 rețeta a fost publicată în „El Floridita Cocktail Book”.

Legătura cu Ernest Hemingway

Popularitatea internațională a mojito-ului este asociată și cu scriitorul american Ernest Hemingway, care a locuit o perioadă în Cuba și era un client obișnuit al barului La Bodeguita del Medio. Legătura dintre autor și cocktail a contribuit la transformarea băuturii într-un simbol al culturii cubaneze.

Astăzi, mojito este unul dintre cele mai apreciate cocktailuri din lume, iar un sondaj realizat în 2016 îl plasa pe primul loc în preferințele consumatorilor din Franța și Marea Britanie.

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