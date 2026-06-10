Reducerea dependenței față de SUA: Marea Britanie va ajuta Ucraina să construiască o alternativă europeană la sistemul Patriot

Marea Britanie va ajuta Ucraina la construirea unei alternative europene a sistemului de apărare aeriană Patriot, pentru a reduce dependența Kievului față de armamentul din SUA.

Anunțul a fost făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski după discuțiile recente cu premierul britanic Keir Starmer.

„Țările E3 [Franța, Germania și Marea Britanie] ne vor ajuta cu capacități antibalistice. Apropo, sper că vom reuși să dezvoltăm un sistem antibalistic european împreună cu Marea Britanie. Lucrăm la asta. Avem nevoie de el, iar Marea Britanie are nevoie de el.”, a spus Zelenski, potrivit The Telegraph.

Anunțul vine în contextul în care Kievul are dificultăți din ce în ce mai mari în interceptarea rachetelor balistice lansate de Rusia, întrucât stocurile pentru apărarea aeriană se află la un nivel critic.

Cu această ocazie, Zelenski a făcut apel la Donald Trump să intensifice livrările de interceptori Pac-3 ai sistemului, care sunt în cantități limitate de la începutul războiului președintelui american împotriva Iranului.

Planul Kievului

Potrivit surselor ucrainene citate de The Telegraph, planul Kievului este ca propria industrie de apărare internă să producă rachetele de interceptare pentru sistemul european.

Concret, aceste rachete ar urma să fie echipate cu sisteme radar, de urmărire și de ghidare dezvoltate de firme europene.

„Rolul Ucrainei este de a produce rachete interceptoare anti-balistice, iar noi le testăm deja”, a declarat o persoană informată cu privire la planurile coaliției. (…) Avem nevoie de sisteme de ghidare de la aliații noștri pentru a pune totul laolaltă și a crea un Patriot european, dar mult mai ieftin și cu capacitatea de a crește producția”, a declarat o sursă pentru The Telegraph.

În prezent, Ucraina se confruntă cu dificultăți din ce în ce mai mari în a-și asigura aprovizionarea cu rachete de fabricație americană, în contextul în care atenția președintelui american Donald Trump s-a îndreptat spre războiul SUA lansat împotriva Iranului.