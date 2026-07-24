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Probleme în instanță pentru Chris Brown: cântărețul și-a recunoscut vina într-un dosar privind o altercație violentă

Cântărețul american Chris Brown a făcut un pas important în dosarul penal deschis în Marea Britanie după un incident petrecut într-un club exclusivist din Londra. Artistul a recunoscut una dintre acuzațiile formulate împotriva sa.
Probleme în instanță pentru Chris Brown: cântărețul și-a recunoscut vina într-un dosar privind o altercație violentă
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 iul. 2026, 16:00, Știri externe
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Chris Brown, în vârstă de 37 de ani, a pledat vinovat, vineri, la Tribunalul Southwark Crown Court din Londra, pentru infracțiunea de „affray”, echivalentă în dreptul britanic cu implicarea într-un act de violență care provoacă teamă în rândul publicului și tulbură grav ordinea publică.

Dosarul are la bază un incident produs în 2023 în clubul privat Tape din cartierul londonez Mayfair, unde artistul a fost acuzat că a agresat un bărbat în timpul unei altercații, relateză The Independent.

Inițial, Brown urma să fie judecat în cursul acestui an pentru acuzații mult mai grave, însă acestea nu vor mai ajunge în fața instanței.

Procurorii au retras cele mai grave acuzații

În urma acordului din instanță, procurorii britanici au renunțat la acuzațiile de vătămare corporală, tentativă de provocare a unor vătămări grave și deținerea unei arme improvizate, în acest caz, o sticlă, într-un loc public.

Potrivit versiunii prezentate anterior de acuzare, Brown ar fi lovit victima de două ori în cap cu o sticlă de sticlă în timpul altercației.

Procurorii au susținut că, ulterior, în conflict ar fi intervenit și antrenorul vocal al artistului, Omololu Akinlolu, care ar fi lovit victima, aceasta fiind agresată inclusiv după ce căzuse la pământ.

Bărbatul atacat a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri pentru răni la cap și la genunchi.

Și antrenorul vocal și-a recunoscut vina

Omololu Akinlolu, în vârstă de 40 de ani, inculpat în același dosar, a pledat la rândul său vinovat pentru aceeași infracțiune privind tulburarea gravă a ordinii publice. Instanța britanică urmează să stabilească pedepsele pentru cei doi pe 26 octombrie.

Reprezentanții Crown Prosecution Service (CPS), instituția responsabilă cu urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor, au descris incidentul drept un atac violent și neprovocat, subliniind că nimeni nu este mai presus de lege, indiferent de notorietatea de care se bucură.

A rămas în libertate pe cauțiune

Chris Brown s-a prezentat la tribunal însoțit de agenți de securitate și a salutat grupul restrâns de fani adunați în fața clădirii instanței.

Artistul rămâne în libertate pe cauțiune. La o audiere anterioară, instanța i-a impus plata unei garanții de 5 milioane de lire sterline și i-a permis să își continue turneul internațional, cu obligația de a preda pașaportul autorităților britanice la revenirea în Regatul Unit.

Dosarul reprezintă unul dintre cele mai mediatizate procese în care este implicat cântărețul american, cunoscut de-a lungul anilor și pentru alte probleme cu legea, pe lângă cariera sa muzicală.

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