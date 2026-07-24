Rusia pregătește condițiile pentru o nouă mobilizare. ISW: Kremlinul schimbă legile și se teme de proteste

Potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), modificările legislative adoptate în ultimele zile ar putea reprezenta pregătiri pentru o nouă etapă de mobilizare și pentru gestionarea eventualelor proteste interne generate de această decizie.

Potrivit ISW, ofensiva lentă a Rusiei în estul Ucrainei continuă să producă aproximativ 1.000 de victime pe zi, în timp ce câștigurile teritoriale rămân limitate. În acest context, Kremlinul ar putea fi nevoit să apeleze la noi resurse umane pentru a susține operațiunile militare, scrie Reuters.

Miercuri, camera inferioară a Parlamentului rus a adoptat un proiect de lege care permite persoanelor cu antecedente penale active și nereabilitate să semneze contracte cu Ministerul Apărării în cazul unei mobilizări oficiale.

Noua măsură se aplică inclusiv unor persoane condamnate pentru infracțiuni grave, precum contrabanda cu droguri sau implicarea în grupuri de criminalitate organizată. Adjunctul ministrului rus al Apărării, Viktor Goremîkin, a declarat că modificarea va extinde numărul cetățenilor eligibili pentru serviciul militar și va sprijini campaniile de recrutare planificate pentru anul 2026.

Măsuri pentru prevenirea tulburărilor

Cu o zi înainte, pe 21 iulie, Garda Națională a Rusiei (Rosgvardia) a propus extinderea regulilor privind apărarea civilă în cazul unor „pericole” nespecificate care pot apărea în timpul mobilizării, al legii marțiale sau în perioada de război.

Analiștii ISW consideră că aceste schimbări ar putea crea cadrul legal necesar atât pentru o mobilizare oficială, cât și pentru introducerea unor măsuri suplimentare de control, inclusiv legea marțială, în cazul unor proteste de amploare.

Institutul amintește că mobilizarea parțială din septembrie 2022, prin care aproximativ 300.000 de rezerviști au fost chemați sub arme, a provocat proteste în mai multe orașe din Rusia și un exod al bărbaților de vârstă militară către statele vecine.

Decizia finală aparține lui Vladimir Putin

ISW subliniază că, în noiembrie 2025, președintele Vladimir Putin a promulgat o lege care permite trimiterea rezerviștilor în zonele de luptă fără declararea oficială a mobilizării. Potrivit analiștilor, acest mecanism ar putea facilita convocări parțiale și succesive ale rezerviștilor, fără o mobilizare generală.

Cu toate acestea, institutul precizează că nu există, în prezent, nicio confirmare oficială privind o nouă mobilizare în Rusia.

„Mobilizarea rămâne o decizie profund personală pentru Vladimir Putin”, arată ISW, apreciind că hotărârea va depinde atât de evoluția situației de pe frontul din Ucraina, cât și de nivelul de stabilitate internă al Kremlinului.

Experții consideră că noile modificări legislative indică faptul că autoritățile ruse încearcă să își extindă opțiunile de recrutare și să fie pregătite pentru eventuale reacții sociale, în cazul în care războiul din Ucraina va necesita un nou val de mobilizare.