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„Vrem să-l vedem în Ucraina”. Zelenski vrea să-l invite pe regele Charles al III-lea într-o vizită de stat

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pentru The Guardian că vrea să-l invite pe regele Charles al III-lea într-o vizită oficială în Ucraina.
„Vrem să-l vedem în Ucraina”. Zelenski vrea să-l invite pe regele Charles al III-lea într-o vizită de stat
Regele Charles al III-lea. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Maria Nițu
09 iun. 2026, 12:44, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că vrea să-i adreseze o invitație oficială regelui Charles al III-lea pentru o vizită de stat în Ucraina, dacă situația de securitate va permite acest lucru.

Potrivit Ukrinform, declarațiile au fost făcute de președintele ucrainean într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Acesta a spus că are o relație apropiată cu monarhul britanic, cu care s-a întâlnit de mai multe ori în ultimii ani. El a amintit inclusiv de sprijinul public oferit de regele Charles după disputele apărute în timpul vizitei sale la Casa Albă de anul trecut.

„Astăzi vreau foarte mult să-l invit [pe rege]. Nu știu din punct de vedere al securității. Da, desigur, vrem foarte mult să-l vedem în Ucraina. Nu știu cum va fi anul acesta, dacă este posibil, dar, desigur, vrem să-l vedem”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că regele Charles continuă să susțină Ucraina, însă a evitat să dezvăluie detalii private despre discuțiile dintre ei.

„Depinde de maiestatea sa să răspundă la astfel de întrebări”, a spus liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski a punctat în interviul respectiv și cât contează relația apropiată pe care o are cu familia regală britanică, afirmând că între el și monarh există o legătură bazată pe încredere și respect reciproc.

„Avem o relație foarte bună, știți. Astăzi, dimineață, când am vorbit la telefon cu soția mea, cu tot respectul pentru Keir [Starmer], dar soția mea i-a transmis mai întâi cele mai bune urări Majestății Sale, desigur, și apoi prim-ministrului, desigur. Deci, bineînțeles, noi și Ucraina o iubim pe Majestatea Sa”, a adăugat Zelenski.

Pe 8 iunie, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cei doi s-au mai văzut anterior și pe 17 martie.

În ultimii ani, mai mulți membri ai familiei regale britanice au vizitat Ucraina. Ducesa de Edinburgh, Sophie, a devenit primul membru al familiei regale care a mers în Ucraina după declanșarea invaziei rusești.

Tot anul trecut, prințesa Anne, sora regelui Charles al III-lea, a efectuat o vizită neanunțată în Ucraina, unde s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski și cu prima-doamnă Olena Zelenska.

De asemenea, prințul Harry a vizitat Ucraina de trei ori, cea mai recentă deplasare având loc în septembrie anul trecut.

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