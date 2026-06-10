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Victorie pentru Trump în Congresul SUA: Camera Reprezentanților alocă o sumă imensă pentru finanțarea ICE și a Poliției de Frontieră

Camera Reprezentanților din SUA, controlată de Partidul Republican, a aprobat proiectul de lege în valoare de 70 de miliarde de dolari pentru finanțarea serviciului ICE, dar și a Poliției de Frontieră pe durata rămasă din mandatul președintelui american Donald Trump.
Victorie pentru Trump în Congresul SUA: Camera Reprezentanților alocă o sumă imensă pentru finanțarea ICE și a Poliției de Frontieră
Mediafax Foto
Diana Nunuț
10 iun. 2026, 12:45, Economic
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Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a adoptat marți un proiect de lege în valoare de 70 de miliarde de dolari pentru finanțarea Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) și a Poliției de Frontieră pe durata rămasă a mandatului președintelui Donald Trump.

Potrivit Reuters, proiectul de lege a trecut la limită, cu votul de 214 la 212. Acum, documentul va ajunge pe biroul liderului de la Casa Albă pentru a fi promulgat.

Anterior, inițiativa legislativă fusese deja aprobată de Senatul controlat de republicani după o sesiune maraton de vot.

Republicanii au folosit o procedură accelerată cunoscută sub numele de reconciliere, care le-a permis să ocolească opoziția democraților din Senatul american.

Proiectul de lege a fost adoptat după luni de dispute politice între republicani și democrați în legătură cu reformele privind agenții de imigrare. Din acest motiv, Departamentul Securității Interne (DHS) a fost închis parțial timp de 76 de zile la începutul acestui an.

Criza a fost parțial rezolvată în aprilie, când Trump a semnat o lege bipartizană care asigura temporar finanțarea agențiilor DHS neimplicate direct în aplicarea măsurilor stricte privind imigrația.

Alte alocări de fonduri cerute de Trump, respinse

Președintele american a insistat în repetate rânduri ca proiectul să includă un miliard de dolari pentru măsuri de securitate destinate sălii de bal de la Casa Albă, dar și 1,8 miliarde de dolari pentru „combaterea utilizării armelor”.

Cu toate acestea, finanțarea sălii de bal a fost eliminată din proiectul de lege, iar republicanii au respins amendamentele care impuneau restricții asupra fondului anti-armament.

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