Camera Reprezentanților, vot pentru a-l împiedica pe Trump să inițieze noi acțiuni militare în Iran

Votul cu 215 voturi la 208 a avut succes după ce patru republicani s-au alăturat democraților într-o demonstrație publică de dezaprobare față de război, care a început în februarie, relatează BBC.

Aceasta este a patra încercare a Camerei de a limita puterile de război ale lui Trump, despre care criticii spun că nu au aprobarea Congresului.

Rezoluția Camerei are încă nevoie de aprobarea Senatului SUA, controlat de republicani. Chiar dacă ar avea succes în Senat, este puțin probabil ca măsura să limiteze complet acțiunile militare împotriva Iranului.

Diviziune clară în rândul republicanilor

Senatul a propus o rezoluție similară în luna mai, după șapte încercări anterioare eșuate, dar nu a ajuns încă la un vot în plenul Camerei.

Votul de miercuri a marcat cel mai recent semn de diviziune în cadrul Partidului Republican al lui Trump, venind la doar câteva zile după ce o revoltă a conservatorilor din Congres a determinat administrația sa să retragă planurile pentru un fond „anti-înarmare” de 1,8 miliarde de dolari pentru aliații politici.

Republican: Votez conform conștiinței mele

În Cameră, republicanii Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett și Warren Davidson s-au alăturat unui front unit al democraților pentru a adopta rezoluția de miercuri. Democratul Jared Golden din Maine, care votase anterior împotriva unor măsuri similare, și-a dat sprijinul de data aceasta.

„Congresul declară război singur, acesta este cu siguranță un lucru de care trebuie să fim atenți”, a spus Barrett, un republican din Michigan. Întrebat dacă este îngrijorat de represaliile din partea lui Trump pentru votul său, Barrett a spus: „Votez conform conștiinței mele pentru ceea ce cred că este corect și sunt dispus să accept asta”.