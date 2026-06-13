Incident la congresul Partidului Republican din Texas. Un elefant a urinat în sală și a alimentat teoria conspirației

Americanii care au organizat convenția Partidului Republican din Texas au dus un elefant în sală. Potrivit The Independent, momentul a devenit viral nu ca urmare a prezenței animalului uriaș într-o sală plină cu oameni.

Organizatorii au vrut să arate forța partidului, dar momentul a devenit ilar atunci când elefantul, care este mascota Partidului Republican, a urinat pe podeaua sălii în fața spectatorilor șocați. Elefantul care se numește Paige a fost împodobit cu o pălărie cu pene și un banner pe care scria „Unitatea duce la victorie”.

Evenimentul politic a avut loc vineri. Republicanii texani s-au adunat la Houston pentru a-și alege liderii și a se pregăti pentru alegerile intermediare din noiembrie. Rezultatul a fost diferit. După convenție, lumea nu vorbește despre politicieni ci despre elefant.

Elefantul a provocat glume și teoria conspirației

Imaginile cu elefantul care urinează în mijlocul oamenilor s-au răspândit rapid. Unii au făcut glume pe seama republicanilor, alții și-au adus aminte de un episod din celebra serie The Simpsons.

De asemenea, elefantul din Texas a alimentat o populară teorie a conspirației din SUA. Numeroși americani cred că realizatorii seriei The Simpsons au prezis în diferite episoade evenimente majore din realitate.

„Simpsonii au făcut-o din nou”, a scris un utilizator X referindu-se la un episod în care un elefant merge la o convenție a Partidului Democrat. În film, animalul era înconjurat de bannere pe care scria: „Urâm viața și pe noi înșine” și „Nu putem guverna!”.