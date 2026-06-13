Prima pagină » Știri externe » Incident la congresul Partidului Republican din Texas. Un elefant a urinat în sală și a alimentat teoria conspirației

Incident la congresul Partidului Republican din Texas. Un elefant a urinat în sală și a alimentat teoria conspirației

Americanii au dus un elefant la congresul Partidului Republican din Texas. Momentul a devenit viral deoarece animalul a urinat în sală. Mulți comentatori au comparat incidentul cu un episod din seria The Simpsons și au alimentat o teorie a conspirației.
Incident la congresul Partidului Republican din Texas. Un elefant a urinat în sală și a alimentat teoria conspirației
sursa foto: captură foto, X/Clash Report
Petru Mazilu
13 iun. 2026, 09:57, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Americanii care au organizat convenția Partidului Republican din Texas au dus un elefant în sală. Potrivit The Independent, momentul a devenit viral nu ca urmare a prezenței animalului uriaș într-o sală plină cu oameni.

Organizatorii au vrut să arate forța partidului, dar momentul a devenit ilar atunci când elefantul, care este mascota Partidului Republican, a urinat pe podeaua sălii în fața spectatorilor șocați. Elefantul care se numește Paige a fost împodobit cu o pălărie cu pene și un banner pe care scria „Unitatea duce la victorie”.

Evenimentul politic a avut loc vineri. Republicanii texani s-au adunat la Houston pentru a-și alege liderii și a se pregăti pentru alegerile intermediare din noiembrie. Rezultatul a fost diferit. După convenție, lumea nu vorbește despre politicieni ci despre elefant.

Elefantul a provocat glume și teoria conspirației

Imaginile cu elefantul care urinează în mijlocul oamenilor s-au răspândit rapid. Unii au făcut glume pe seama republicanilor, alții și-au adus aminte de un episod din celebra serie The Simpsons.

De asemenea, elefantul din Texas a alimentat o populară teorie a conspirației din SUA. Numeroși americani cred că realizatorii seriei The Simpsons au prezis în diferite episoade evenimente majore din realitate.

„Simpsonii au făcut-o din nou”, a scris un utilizator X referindu-se la un episod în care un elefant merge la o convenție a Partidului Democrat. În film, animalul era înconjurat de bannere pe care scria: „Urâm viața și pe noi înșine” și „Nu putem guverna!”.

 

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.ro
Stare de urgență în medicina legală. Legiștii se pregătesc de încetarea activității. Justiția ar fi paralizată
Gandul
El i-a ”nășit” pe Simona Halep și „Regele mezelurilor”?! E celebru și bogat! Povestea primelor întâlniri ascunse
Cancan
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Prosport
Elon Musk are peste 1 trilion de dolari. Iată de ce creierul uman nu poate înțelege această sumă uriașă
Libertatea
Zodia care începe vara cu mari probleme de sănătate. Avertismentul celebrei Neti Sandu
CSID
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia