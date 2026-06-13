Liderul temutei grupări Tren de Aragua, ucis într-o operațiune militară a SUA, susține Trump

Potrivit liderului de la Casa Albă, acțiunea a fost coordonată cu autoritățile venezuelene și a avut loc în cursul acestei săptămâni, transmite Politico.

Trump a făcut anunțul pe platforma Truth Social. El a susținut că operațiunea a fost executată de Comandamentul Sudic al SUA și a vizat direct liderul organizației criminale. Președintele american a descris Tren de Aragua drept una dintre cele mai periculoase grupări criminale din lume.



Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a confirmat că lovitura a fost efectuată anterior și că Guerrero a fost ucis în timpul atacului. Autoritățile de la Caracas au transmis, la rândul lor, că liderul grupării a fost „neutralizat” în cursul unei operațiuni împotriva unor elemente criminale. Potrivit informațiilor oficiale, misiunea a beneficiat de schimb de informații și suport tehnologic între cele două state.

Gruparea, acuzată de trafic de persoane și droguri

Tren de Aragua este considerată una dintre cele mai influente organizații criminale din America Latină. Gruparea este implicată în trafic de persoane, trafic de droguri, extorcări, răpiri, spălare de bani și asasinate la comandă, potrivit autorităților din mai multe state ale regiunii.

Organizația și-a extins activitatea din Venezuela către alte țări din America de Sud și chiar în afara continentului. Statele Unite au inclus gruparea pe lista organizațiilor teroriste străine și au impus sancțiuni împotriva liderilor săi.

Guerrero, în vârstă de 42 de ani, era căutat de mai multe autorități internaționale. El a devenit cunoscut după evadarea din penitenciarul Tocorón, în 2023, înaintea unei ample operațiuni a forțelor venezuelene.

Acuzații și dosare în Statele Unite

Liderul Tren de Aragua era inculpat în Statele Unite pentru infracțiuni legate de trafic de droguri, arme și activități asociate terorismului. Procurorii americani îl acuzau că a coordonat o rețea criminală cu operațiuni desfășurate pe mai multe continente.

Anunțul privind moartea lui Guerrero vine în contextul intensificării campaniei administrației Trump împotriva cartelurilor și organizațiilor transnaționale de crimă organizată. Președintele american a declarat că va continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru combaterea rețelelor implicate în traficul internațional de droguri și persoane.